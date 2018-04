El Atlético Tomelloso enseña el camino

El Atlético Tomelloso enseñó el camino para conseguir la permanencia. El equipo de Darío estuvo a punto de firmar la paz con su afición y certificar media permanencia, pero un soberbio ejercicio físico y de desgaste no tuvo su recompensa. Se vació del todo el equipo auriverde hasta llegar hasta la extenuación y salió del Paco Gálvez por la puerta grande como si de una batalla regresara.

No era el día para criticar. No era el día de sacar los trapos sucios. Tampoco de restar. Era el día de sumar, de remar todos juntos en la misma dirección por una única causa; un escudo, una entidad. Entonces el equipo salió enchufado y la grada se contagió de esa intensidad. Podía ser el día. Podía serlo hasta que en la primera ocasión fallada se acercaron los fantasmas. Y en la segunda. Y en la tercera. Así, hasta que el larguero deUreñaen la segunda parte recordó que películas pasadas.

Antes llegó el gol de Santi Cabeza. Pero pudieron caer muchos más. Entonces el fútbol le recordó por enésima vez a los de Darío que el que lo paga lo termina pagando. Por eso, e lAtlético Tomelloso no se conformó y no cesó en su empeño, sino que fue a más. Sin embargo, los últimos diez minutos se convirtieron en una especie de batalla. Al borde del final, Pituli sacó de sus casillas al equipo auriverde y a la grada. Con el juego detenido, acarició la cara de Juanfri con mala saña. Calzado Aranda no lo vio. Sus asistentes, tampoco. Pero todo aquel que iba a protestarle se llevaba una receta. Como Buyo, que fue a poner paz y terminó amonestado. Peor parado salió Darío que hablando con Rubén Moreno se fue camino a vestuarios expulsado. Nadie daba crédito.

Con el tiempo cumplido, la tablilla señaló cinco minutos de descuento, pero a los diez segundos, Calzado Aranda cambió de opinión y dijo que siete. Entonces, en el 96, en el último suspiro,Paco Tomás remató de cabeza un centro desde la derecha para poner el empate. Y el Paco Gálvez se declaró en guerra. Pero no rodaron cabezas. Ni llegó la sangre al río. Solo que el respetable se quedó con cara de tonto y el equipo que menos lo mereció se llevó un gran botín. Aún así, el Atlético Tomelloso sumó un punto que le fortalece, que le hace grande, e incluso, que puede valer una permanencia.

Salió enchufado

Saltó al campo muy motivado el Atlético Tomelloso. La necesidad del guión y el querer poner fin a la mala racha eran algunos de los motivos para salir al césped a dejarse todo. El Villarrubia salió más conservador, con más cabeza. Más frío. También con un once lleno de imprevistos ya que el técnico blanquiazul tuvo que hacer encaje de bolillos para hacer el once y completar la convocatoria.

Curiosamente, ambos técnicos apostaron por una defensa de cinco con tres centrales y dos carrileros. Manu Monteagudo y De la Hoz subían en los auriverdes. Iván Zaragoza y Ludeña lo hacían en los blanquiazules. En ese impulso inicial, Santi Cabeza estrelló una falta en la barrera y Manu Monteagudo obligaba a un defensor a mandar el balón a córner. El equipo de Manolo Alfaro esperaba y, por momentos, la motivación por conseguir la victoria se convertían en imprecisiones para los de Darío. Era un querer y no poder. Pero era muy temprano.

Rubén, el central, no el delantero, era el primero en avisar para el Formac Villarrubia con un disparo blandito que atrapaba bien Buyo. Loren Molinero, el más joven de la clase, cabeceaba un balón por encima de la meta de Javi para poner la réplica. En esos minutos de intentarlo, de buscar la victoria y de luchar por ella, el Atlético Tomelloso abrió la lata. Y la abrió a los 32 minutos con un gran pase de Ureña que culminaba Santi Cabeza en el segundo palo.

Pudo ampliar su cuenta el equipo auriverde con dos ocasiones seguidas y con los mismos protagonistas. Cabezazo de Juanpe y paradón de Javi. En el córner, misma acción, mismo resultado.

Al borde del descanso, Rubén Moreno mandó una falta rozando el palo para poner el susto en la grada del Paco Gálvez, pero con el 1-0 se llegaría al descanso.

Perdonó mucho

En el segundo tiempo, Manolo Alfaro no escondió las cartas y se fue arriba en busca del empate. Quitó a Charly de la línea defensiva y metió a Nelson en busca de profundidad. Sin embargo, la primera ocasión fue para Santi Cabeza, pero su disparo, algo blando, lo atrapó bien Javi Sánchez.

Dio un paso adelante el Formac Villarrubia al tiempo que Alfaro hacía los tres cambios para dar entrada a toda su artillería con Paco Tomás e Isma Rangel. Sin embargo, las ocasiones más claras fueron para los de Darío que en un minuto coleccionó hasta tres claras. Primero fueUreñael que sacó un gran disparo al que respondía Javi Sánchez con una gran parada. Un minuto más tarde, Gallego la pegaba con la zurda rozando el palo y acto seguido, de nuevo Ureña, la pegaba con su pierna mala para mandar el balón lamiendo el palo mientras la grada cantaba gol.

Aparecieron los fantasmas, por momentos, en el equipo de Darío cuando Ureña mandaba un balón al larguero con el portero batido. Acto seguido, Javi Fernández la rompía, pero un defensor sacaba bajo palos mientras la grada pedía penalti. Lo intentó el Villarrubia a balón parado con un disparo de Paco Tomás que se fue cerquita de la escuadra izquierda de Buyo. El partido avanzaba y estaba abierto a todo.

Final polémico

En los minutos finales, el partido se volvió más brusco. Pituli fue el artífice de su equipo al sacar de sus casillas a su rival y a la grada. Con el tiempo cumplido, el jugador agredió a Juanfri con el juego detenido, pero ni el árbitro ni los asistentes lo vieron. Pero sí amonestaron a todo el que se puso para pedir explicaciones. Hasta Darío, con la mala fortuna que se fue a vestuarios antes de tiempo.

Antes, la tablilla anunciaba cinco minutos de descuento, pero acto seguido, se convertían en siete. En el 94, Buyo salvó a los suyos con una parada de mérito, pero en el 96, no pudo hacer nada para despejar un remate de Paco Tomás que se iba directo a la jaula.

Al final, polémica en el Paco Gálvez por Pituli y por el colegiado. Y reparto de puntos entre dos equipos que, quién sabe, puede valer una permanencia. El próximo martes, nueva oportunidad para el Atlético Tomelloso de hacer bueno el punto y convertirlo en victoria ante el Villacañas. Será el domingo a partir de las 12 de la mañana.