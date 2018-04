Azkarraga y Uriarte debaten sobre el fin de ETA y el acuerdo PNV-PP en los PGE 2018

Joseba Azkarraga y Roberto Uriarte comentan la conferencia internacional prevista el día 4 de Mayo en la localidad francesa de Cambo, que -como en su día lo fue Aiete-, podría certificar la disolución o desaparición de ETA, después de casi 60 años de historia y 50 de asesinatos. Roberto Uriarte recuerda que la sociedad hace mucho tiempo le dijo a ETA "que no la quería y no la necesitaba" y expresa su satisfacción e ilusión "de que todo esto haya acabado". Joseba Azkarraga considera que el fín de ETA "es el paso lógico después de los pasos previos que se han venido dando desde el año 2011", cuando ETA decidió abandonar su actividad armada "y que se completó el año pasado con el desarme".

Azkarraga y Uriarte opinan también sobre el acuerdo entre el PNV y el PP para incrementar las pensiones este año y el próximo a cambio de no presentar enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Para Uriarte "lo venden como un gran logro cuando es una falta de respeto a la ciudadanía, porque el PP tiene un problema muy serio de supervivencia, es un partido que se ahoga en sus propios problemas internos y el PNV ha venido a hacerle el boca a boca al PP para mantenerle con vida durante un tiempo hasta las siguientes elecciones por interés particular". Para Azkarraga "vender esto como un solución al problema de las pensiones es una barbaridad, además es falso, porque subir una media de 14 euros al mes equivale a poderse tomar un café cada tres dias durante ese mes y eso no soluciona el problema de las pensiones."