Juan Ignacio Grondona destaca en la primera jornada de la Liga de Clubes de Primera División de atletismo

El joven Juan Ignacio Grondona (Córdoba, 1998) fue uno de los destacados en la primera jornada de la Liga de Clubes de Primera División de atletismo, que se disputó en el Polideportivo Moratalaz de Madrid. El mediofondista del barrio de Fátima acudió formando parte de la escuadra del club Surco Aventura de Lucena, principal abanderado de este deporte en la provincia.

Participó en la prueba de los 1.500 metros y obtuvo una valiosa victoria. Los rivales pertenecían a los equipos del Moratalaz, CEA Tenerife 1984 y Atletismo Intec-Zoiti. El cordobés entró en primera posición, con una marca de 4:09.17, superando a Juan Carlos Dufrey (Inter Zoiti), que hizo 4:09.80, y a Moulay Abdelhak (Intek Zoiti), que marcó un crono de 4:11.44. El compañero de Grondona en el Surco Aventura, José Miguel Caballero, entró en quinta posición.

“Fue una carrera con bastantes cambios de ritmo a lo largo de toda la prueba. A falta de unos 400 metros he tropezado y casi me caigo. Me enganché al segundo y pegué tres o cuatro cambios de ritmo en la última recta para llegar solo a la meta”, ha explicado Grondona.

El cordobés aportó puntos al Surco Aventura, que terminó siendo el líder de su grupo en la primera jornada de la Liga de Clubes de Primera División con un total de 227 puntos, superando al Intec Zoiti (202), Tenerife 1984 (155) y Moratalaz (101). En el cómputo general de los 16 equipos que compiten en Primera, el Surco es primero empatado con Atlético Salamanca, Súper Amara BAT y Atletismo Alcorcón. Las dos próximas jornadas serán el 19 de mayo y el 16 de junio.