Se ha levantado una ola de indignación ante la sentencia de La Manada. De alguna manera, lo esperábamos. Porque algo nos decía a una gran parte de la sociedad por donde anda la interpretación de las normas y leyes en algunos entornos y porque la perspectiva de género brilla por su ausencia en dicha interpretación y en los legisladores que establecen las normas.

El escándalo, la perplejidad, o la indignación se levantan siempre cuando alguna circunstancia choca con lo que nos parece de sentido común. Que cinco tíos en un portal han violado a una mujer que no tenía escapatoria ni defensa alguna. Cualquiera entiende lo que significa y la violencia brutal de esa situación per se que traspasa tu capacidad de reacción y viola todos tus derechos y tu propia esencia hasta lo más íntimo. No es sólo un abuso, no es algo conceptuable de forma leve. El concepto está claro para alguien con un mínimo de empatía. Otra cosa es la definición o interpretación legal.

La sociedad está avanzando muy rápidamente y de forma transversal en su idea de igualdad y en su tolerancia cero a cualquier violencia contra las mujeres. Las masivas manifestaciones del 8M y las de estos días son una muestra de ello. Se ha abierto una grieta entre jueces y legisladores por un lado, y el progreso de gran parte de la sociedad, por otro.

Que espabilen nuestros poderes legislativo y judicial (porque del ejecutivo poco esperamos ya) porque de aquel #nonosrepresentan puede que estemos pasando, además, al #nonosprotegen en nuestros derechos y ante energúmenos que se divierten con la violencia, reafirmando una masculinidad patética. No es un problema de populismo punitivo, de más o menos años, que es un mercadeo peligroso y que no ha de hacerse en caliente. Es llamar a las cosas por su nombre, llamar, juzgar, calificar de violación a la violación: legisladores, jueces y sociedad. Una cuestión de sentido común y buen juicio.