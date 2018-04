La nueva estación de autobuses de Dénia abrirá el 7 de mayo

Ya hay una fecha concreta.

El próximo lunes 7 de mayo se pondrá en funcionamiento la nueva estación de autobuses de Dénia (provisional), financiada con el Plan Confianza.

La fecha la confirmaba la concejala de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll en el pleno del Ayuntamiento de Dénia, celebrado el jueves 26 de abril, a preguntas del portavoz de Ciudadanos.

Sergio Benito señalaba el caos que se había producido ese día por la mañana, durante las pruebas de entrada de los autobuses en la nueva estación, y la dificultad de los mismos por aparcar en los andenes.

Ante esta situación, Benito pedía una valoración del equipo de gobierno y preguntaba si se van adoptar mejoras en la obra.

Al respecto, la concejala respondía que los trabajos llevados a cabo por la mañana tenían que ver con la organización del funcionamiento de la estación y el reparto de andenes.

Y acto seguido, confirmaba que el próximo 7 de mayo se pondrá en funcionamiento la nueva estación, y se firmará el acta de replanteo para iniciar las obras de reurbanización de la plaza Archiduque Carlos.

Ripoll recordaba que la puesta en funcionamiento de la nueva estación liberará la plaza Archiduque Carlos de los autobuses y se podrán iniciar las obras, también financiadas con el Plan Confianza. Aquí, la intención es transformarla en una plaza pública, una plaza verde, con parque infantil, con el objetivo de recuperar este espacio para los peatones.

No obstante, esta respuesta no satisfizo a Benito, quien reprochó que no se le había respondido a su pregunta e insistió en el caos producido, por la mañana, y en las complicaciones para aparcar los autobuses. Además auguró que la empresa Alsa probablemente optará por no entrar.