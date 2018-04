Marcha atrás con la Corredora

Las presiones sociales y políticas finalmente han llevado al equipo de gobierno a suspender el proceso de licitación de la Corredora y la Plaza de Baix. El equipo de gobierno, con la ausencia destacada del portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, por "asuntos personales fuera de la ciudad", se ha reunido esta tarde con comerciantes y vecinos de la zona para intentar alcanzar un acuerdo.

El alcalde de Elche, Carlos González, ha asumido que el proyecto no cuenta con el consenso que les gustaría. González ha justificado la decisión de paralizar de manera indeterminada los trabajos por los últimos acontecimientos ligados al informe del técnico municipal que se ha remitido a ICOMOS.

El alcalde argumenta esta marcha atrás en que los vecinos y comerciantes se han asustado al saber del informe donde se refleja que el proyecto del Mercado Central es "potencialmente negativo" con el Misteri, así como los refugios calificados como Bien de Relevancia Local. El alcalde ha insistido en que todos estos elementos "han generado una mayor preocupación e incertidumbre a los vecinos y comerciantes".

Por su parte, la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, ha destacado que "el Mercado Central es una herencia envenenada del anterior gobierno". Mollà ha explicado que esta moratoria en el proyecto de la Corredora para trabajar un acuerdo más potente, viene acompañado con que se agilice la resolución de las incógnitas ligadas al Mercado.

El equipo de gobierno ha destacado que, aunque no han hablado de plazos, su intención sigue siendo desarrollar el proyecto en la presente legislatura. Tanto PSOE como Compromís consideran que es un proyecto necesario para la ciudad. González ha resuelto que "esta actuación que va a quedar para la historia de Elche, no puede nacer de la confrontación social y política", por ello han visto necesario tomar la decisión de resituar en un punto para la búsqueda del consenso. Asimismo, ha concluido que no renuncian al proyecto, el cual forma parte de sus programas electorales y de los puntos importantes del pacto de gobierno local, pero hay otras necesidades que hay que resolver como la circulación de vehículos con la reordenación del tráfico.

Satisfacción entre vecinos y comerciantes



Los vecinos y comerciantes de la zona centro y de la calle ángel y adyacentes que han participado en la reunión con el equipo de gobierno han valorado positivamente la decisión de suspender por el momento las obras de peatonalización.

La Nueva Asociación de Comerciantes del Centro de Elche ha destacado que no esperaban este cambio. Se han mostrado en la misma línea que el alcalde en la importancia de paralizar el proyecto para hacer un cambio.

La Asociación de Comerciantes del Centro se han moStrado ilusionados con la búsqueda de consenso. Insisten en que el objetivo es dinamizar el centro de ciudad para que mejore y sea un referente.

Por último, la Asociación de Vecinos están satisfechos con que se les tengan en cuenta. Han destacado que es necesario iniciar un proyecto lo más consensuado posible.