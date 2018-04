Dolors Montserrat: "Las lenguas no curan"

La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat que hoy ha estado en Ibiza participando en un acto del Partido Popular no ha desaprovechado la ocasión para hablar del Decreto del catalán del Govern..Montserrat insiste en el criterio que mantiene su partido y el Gobierno Central en contra de esta medida en las islas…De hecho asegura que “las lenguas no curan” y que no se puede poner trabas a un modelo sanitario que funciona en este país con este tipo de normativas.

La Ministra también se ha referido a otros asuntos de actualidad como la sentencia de ‘La Manada’ conocida la pasada semana y ha explicado que existe “la intención de revisar” la tipificación de los delitos sexuales “por si hay que mejorar o adaptar el Código penal después de haber visto la sentencia”. Y ha asegurando que el Gobierno del PP “siempre va a defender a las mujeres, a trabajar en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

Dolors Montserrat y Rosa Estarás / Partido Popular

Asimismo, Montserrat ha condenado este lunes en Ibiza el último asesinato machista registrado en Burgos y ha mostrado su “apoyo más sincero” a la familia de la víctima. Declaraciones de la Ministra antes de participar en ciclo 'Objectius a debat' del PP de Ibiza en el que ha hablado sobre la vertiente más social de los presupuestos generales de este año. Ha asegurado que se aumentara las ayudas a la dependencia.En el acto han estado presentes el presidente del PP Balear, Biel Company y la eurodiputada Rosa Estarás.

Al acto también han acudido varias decenas de cargos del PP de la isla.

Acto del PP de Ibiza / Partido Popular