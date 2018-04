USO reclamará al juez que cambie a los administradores concursales de Astur Leonesa

Desde USO tachan de "incompetentes" a los administradores concursales de Astur Leonesa y reclaman que se ponga al frente de la compañía a personas que conozcan la realidad de un sector tan complejo como el de la minería. Consideran que la antigua Coto Minero Cantábrico cuenta con una unidad productiva con unas grandes posibilidades de futuro, siempre y cuando eso sí, se encontrase en las manos adecuadas que a su juicio no son las actuales. Por eso pedirán al juez encargado del concurso un cambio en los administraciones, Denuncian que, en casi medio año, los actuales no solo no han conseguido mejorar la marcha de la empresa sino que han empeorado aún más su situación económica.

USO trae a León el acto central del 1 de Mayo

Una gran pancarta en solidaridad con los trabajadores de Astur Leonesa tendrá un papel protagonista en la manifestación central de USO con motivo del Día del Trabajo que este año acogerá León. El secretario general del sindicato explica que precisamente se ha querido reconocer la contribución de la minería leonesa al sindicalismo. Su principal reclamación en esta jornada será un cambio de modelo productivo en la provincia para acabar con la sangría laboral y poblacional que sufre León.

En la manifestación, que sale a las 11:30 de la delegación de la Junta, estarán presentes, además de los representantes de la Confederación y de Castilla y León, las Uniones Territoriales de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Navarra