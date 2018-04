Togas infames

En el catálogo de miserias patrias ya han quedado grabadas con letras de oro las mentiras de la NO rubia Cifuentes, víctima de la puñalada familiar y de sus propias torpezas. En el suplemento provincial de esas mismas infamias , está anotándose la maravilla del máster mágico del procurador socialista Oscar Álvarez. El mentiroso retiró de su currículum el trampantojo a la velocidad del rayo, mientras Tudanca silbaba y los dirigentes legionarios de la rosa se hacían un escorzo tan forzado que peligraba su integridad medular. Es la distancia que existe entre predicar y dar trigo, entre la honestidad y el pesebrismo.

Aunque para indignidad y náusea la del voto particular del juez González en el caso de la manada. Entre otras perlas, dice literalmente su señoría en un el citado que “ No es descartable que durante una relación sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente física en algún momento". Hemos de imaginar que lo dirá por experiencia propia, porque si no el relato se viene abajo.

Esta misma mañana , el ministro Catalá se ha soltado la lengua aseverando que el juez de marras tiene un problema singular, aunque no ha precisado la naturaleza del problema, pero en realidad el problema lo tenemos nosotros con estos togados antediluvianos que siguen confundiendo el porno cutre con la educación sexual, y el terror inmovilizante de una víctima con su consentimiento.

Ni que decir tiene que al minuto han salido en tromba jueces y fiscales a defender la independencia del gremio, que a menudo se entiende como una suerte de impunidad, mientras los expertos leguleyos nos enredan en sus vericuetos herméticos para explicar lo inexplicable , justificar la ignominia y escupirnos en la cara que los pobres legos no podremos alcanzar jamás la luz de su conocimiento.