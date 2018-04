La “chapuza policial” del doble crimen del Cash Record

La hermana de la cajera Elena López, que junto con Estebán Carballedo fueron abatidos a tiros en el conocido como doble crimen del Cash Record en el polígono industrial del Ceao en Lugo, ha insistido hoy en calificar de “chapuza policial” lo acontecido con este suceso, en el aniversario del doble crimen.

Un treinta de abril de un lejano 1994, Isabel López hallaba los cadáveres de Elena y de Estebán en la nave de Cash Record, acribillados a tiros. El autor o autores se llevaron la recaudación de ese día, sobre cinco millones de las antiguas pesetas (30 mil euros).

Para las ocho y media de la tarde, las familias han convocado una concentración ante los juzgados de Lugo, y tanto ella como la cuñada de Estebán, se “vestirán” de “damas de la justicia”, como una forma de reivindicar que la “dama de la justicia es ciega pero para nosotros también es muda”.

Y es que ambas familias están a la espera de sí se prorroga la investigación, lo pidieron el seis de diciembre que se ampliara sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta del juzgado de primera instancia número uno de Lugo, que lleva el caso desde el inicio.

Isabel López ha puntualizado que en el juzgado le dijeron a su abogado, “de palabra”, que la prorroga de un año que había requerido probablemente no se concediera pero “sí de seis meses”. “Desde el seis de diciembre que fue cuando terminó la otra prórroga que teníamos no sabemos nada. Entonces están mudos”, clama.

Entre otras diligencias que han solicitado las familias figura que se tome declaración a un hostelero, que tenía un bar en el casco viejo de Lugo cuando se produjeron los hechos, que ahora reside en Burgos. Es el principal “sospechoso”.

“Desde siempre no entendimos que no se le tomara declaración al igual que a un guardia civil que es fundamental que se pronuncie porque puede tener datos que arrojen luz, pero no sabemos nada”, señala resignada. Isabel López ha vuelto a criticar lo que da en calificar como “chapuza policial”, cuando hace 24 años se hacía con la investigación la policía nacional de Lugo.

Volviendo sobre sus “sospechas” a dicho hostelero, recuerda que “tenía un bar aquí en Lugo y era conocido por todo el mundo que ahí se traficaba con drogas y con armas y la policía también lo sabía”. “Entonces no sabemos el interés de que no venga a declarar esa persona”, se queja.

Finalmente insiste en que ambas familias seguirán “luchando” para conocer la verdad sobre este suceso, que conmocionó a los lucenses hace ya 24 años, no descartando pedir audiencia al rey Felipe VI.