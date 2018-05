El UCAM Murcia CB persigue el sueño griego

Los quince jugadores inscritos que tiene el UCAM Murcia CB en la Basketball Champions League viajaron el pasado martes con dirección a Atenas donde este viernes arranca la 'Final Four'. El equipo murciano, lejos de ser el favorito, es claramente 'La Cenicienta' de los participantes, no en vano su presupuesto está a años luz del que tienen sus rivales. No hay presión, pero sí mucha ilusión por conquistar un título europeo y por ello Ibon navarro se ha llevado a los que no están en buenas condiciones para jugar y a los jóvenes que fueron inscritos desde el primer momento. El rival que tiene en la segunda semifinal, el viernes a las 20:30 horas, es el menos recomendable ya que es el anfitrión, AEK Atenas.

Con una capacidad para 19.250 espectadores, la batalla en la grada del pabellón la tienen ganada los anfitriones, los cuales tratarán de enmudecer a los más de 70 valientes que se desplazan desde Murcia hasta Atenas para presenciar la 'Final Four'. El miedo en los visitantes y en el club murciano es que el arbitraje no sea todo lo 'limpio' que debería ser, pues resulta evidente que a la organización (FIBA) le interesa la imagen del un pabellón lleno en la final y eso solo se garantiza si es el anfitrión el que llega a la misma. No obstante, la irregularidad de los griegos, le han hecho perder hasta cuatro partidos en casa en esta edición de la Champions, uno de ellos ante el Estudiantes en la primera jornada. Acabó tercero en la fase de grupos con las mismas 8 victorias que el sexto.

El conjunto de Ibon Navarro llega a esta cita tras perder ante el Joventut de Badalona en Murcia y sufrir las inclemencias arbitrales en Vitoria, donde los colegiados 'regalaron' el triunfo al Baskonia por 87-85. El equipo griego ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en su competición doméstica, pero no es menos cierto que lo hizo ante los primeros tres clasificados. El AEK es quinto en su Liga. La plantilla murciana llega a Atenas este miércoles y salvo Alberto Martín, todos los jugadores están disponibles. El técnico tendrá que hacer un descarte.