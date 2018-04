GARCÍA MARTÍNEZ, PROFETA EN SU TIERRA

Pepe García Martínez, el periodista de La Verdad, el famoso columnista del diario decano de la Región de Murcia, ha sido nombrado Hijo Predilecto de Jumilla, que es la ciudad donde nació hace ya setenta y tantos años.

A buenas horas, mangas verdes, que diría el otro. Porque el hombre lleva más de medio siglo en el periodismo y ya merecía, desde hace lustros, este título honorífico... Pero, si se mira por el lado bueno, bien está lo que bien acaba, y García Martínez, al margen de ser un periodista excepcional, uno de los grandes en esta región, se ha caracterizado por querer a su pueblo, del que siempre ha hablado –y muy bien, por cierto- a la menor ocasión.

Con permiso de Martínez Tornel, García Martínez ha sido uno de esos profesionales del periodismo escrito que han marcado toda una época. ¿Su secreto? Estar al tanto siempre de todo, y el empleo de una prosa impecable, lúcida, brillantísima, repleta de humor ácido. Ese humor tan típicamente español, que hemos heredado de escritores como Cervantes, Quevedo y Valle-Inclán. Y también del más grande periodista español de todos los tiempos: Mariano José de Larra, alias Fígaro, que, hacia 1837, se quitó la vida a los 27 años de edad harto de desgañitarse proclamando que en España escribir es llorar.

García Martínez fue en su momento uno de esos periodistas de la vieja escuela, de esos a los que les gustaba patear la calle, llevar a su vera a un buen fotógrafo –casi siempre era el bueno de Tomás- por si saltaba la liebre. Después, hasta su jubilación, ejerció de subdirector del diario La Verdad y se dedicó más intensamente a la columna diaria, que aún hoy sigue practicando para regocijo de sus muchos lectores. Todo ello sin menosprecio de sus muchos libros que ha publicado a lo largo de su vida, algunos de ellos con ilustraciones del ya desaparecido y añorado pintor Manolo Muñoz Barberán.

De manera que no me resta sino darle a Pepe García Martínez mi más sincera enhorabuena por su nombramiento de hijo predilecto de Jumilla, y mandarle un fuerte abrazo a él... y un saludo a su cabra. Él ya me entiende.