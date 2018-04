Educación dice que continuará con las charlas de educación afectivo- sexual, pero informando a las familias

Los centros educativos informarán a las familias para que los alumnos reciban charlas y jornadas que incluyan competencias no curriculares garantizando la libertad de los padres. Esta medida se aplicará a las charlas sobre educación afectivo-sexual impartidas por el colectivo ‘No te prives’.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, explicó que “tras la solicitud de padres y madres y mantener una jornada de trabajo con el colectivo ‘No te prives’ se ha decidido desarrollar las charlas de educación afectivo-sexual informando a las familias y posibilitando que puedan elegir la participación o no de sus hijos”.

La medida, tal y como informó la consejera, “se hará extensible a todas aquellas charlas y jornadas que incluyan competencias no curriculares en los centros educativos garantizando así la libertad de los padres”. Ante las manifestaciones del colectivo ‘No te Prives’ sobre la excepcionalidad del permiso paterno para las charlas que se están impartiendo en los centros, la consejera Martínez-Cachá recordó que esta medida no será excepcional, sino que será preceptiva para todas aquellas actividades que incluyan contenidos no curriculares.

La decisión se ha acordado finalmente sin la necesidad de posponer ninguna de las charlas previstas. La Inspección de Educación establece que para el correcto desarrollo de las jornadas se informe a las familias y aquellas que no deseen que sus hijos reciban la charla puedan decidirlo.

La propia Inspección supervisará el modelo o el tipo de información sobre el contenido de las jornadas que se facilitará las familias de los alumnos, garantizando que las familias puedan elegir.

El programa de 'Educación Afectivo-Sexual' dirigido a alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica, organizado en colaboración con el colectivo 'No te Prives' y con la Dirección General de Juventud, se desarrolla a través de charlas y talleres apoyados en materiales educativos sobre diversidad afectivo-sexual e identidad de género.

Martínez-Cachá subrayó que “la Región es una de las comunidades que lideran el trabajo contra el acoso escolar en todas sus tipologías, incluida la discriminación por la orientación sexual de las personas”.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes va a crear una Comisión de Expertos para introducir contenidos relacionados con la diversidad del alumnado y formación específica para el profesorado.