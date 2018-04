Vaya semanas que llevamos de acontecimientos escandalosos, tristes y bochornosos. Miremos por donde miremos nos encontramos con negruras en lo político, lo social, en la convivencia... y hasta en Palencia no faltan las polémicas y los datos que se hacen públicos en materia de población, actividad económica o turismo son malos por mucho que se quieran interpretar.

Como intento fijarme más en lo bueno que en lo malo, esta semana me llamaba la atención la presentación de un libro que se hacía en un pueblo, lo cual ya es una novedad en sí mismo, y que he de confesar que esta publicación me tiene seducido desde el primer momento en que la conocí.

Se trata de una guía denominada "Plantas de uso tradicional en la Montaña Palentina"que hace un repaso por los múltiples usos en la alimentación, la medicina o en los rituales, que los habitantes de la zona hacían de las plantas que les rodeaban.

Guías seguramente hay muchas pero esta tiene la particularidad que se ha elaborado con las opiniones de la propia población de los pueblos la zona, generalmente personas muy mayores a la que se ha entrevistado en su casas y con las que luego se ha ido al monte para que nos dejaran testimonio de su sabiduría popular. Sin duda un auténtico ejercicio de investigación, otra muestra de I+D rural, que contrasta con las habituales publicaciones de expertos y científicos.

Tomo como ejemplo este libro porque viene a ser una llamada de atención sobre el riesgo de globalizar la información al considerar que solo es cultura la académica. La cultura rural es tan respetable como otra cualquiera y se ha formado con el sedimento de experiencias de siglos, inteligencia y mucho sentido común del que ahora carecemos.

Salvando las distancias hace unos cuantos años, modestamente, participé de un proyecto con el que conseguimos publicar un recetario tradicional de Tierra de Campos en el que nos alejábamos de cocineros, chef o nutricionistas para rescatar del olvido la cocina real que se hacía en esa comarca. Y el trabajo también se realizó casa por casa, y en las humildes cocinas de medio centenar de mujeres mayores, para hacer acopio de una diversidad gastronómica, que estaba a punto de perderse, y poder presentarla de manera apetecible.

A pesar de lo limitado del trabajo y de la repercusión que tuvo, aquella publicación es sin duda uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso en mi vida profesional.

Probablemente la cultura popular procedente de la transmisión oral aporta más que muchos libros de texto y es un tipo de cultura que debe ser entendida desde la memoria colectiva, desde la identidad y desde el territorio.

En Palencia tenemos una costumbre de tradición oral muy rica a la que tenemos que mimar sin complejos ya que no es algo viejuno sino parte de nosotros mismos. Por todo ello mucho ánimo a los que de una u otra manera se preocupan por nuestros bailes, músicas, plantas, campanas, recetas, juegos o deportes tradicionales entre otras disciplinas.