UPA Palencia: "Por muy buena que sea la cosecha no se palía el desastre del pasado año"

A pesar de la lluvia caída todo este año es preciso dejar transcurrir mayo y junio para hacer una previsión real acerca de la cosecha de este año, sin embargo los cambios de temperaturas de los últimos días, sobre todo las heladas de madrugada, hacen temer nuevamente a los agricultores que veían con optimismo esta nueva campaña.

Raúl Azpeleta, secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores de Palencia (UPA) la climatología de los meses de mayo y junio son fundamentales, sobre todo para el cereal para obtener un rendimiento óptimo en el campo. De momento hay humedad suficiente y agua para garantizar la campaña de riego por lo que las previsiones son, de al menos, una cosecha normal, aunque confían que sea buena.

Para UPA sin embargo, por muy buenos que sean los datos de esta campaña no son suficientes para paliar el desastre del pasado año. Una sequía como la pasada no se conocía hace muchos años y ha dejado su huella en el campo. Sin embargo, si la climatología no lo impide, este año volverá a haber cosecha, al menos dentro de los parámetros normales.