Aritz Elustondo: "La séptima plaza, pasa primero por Sevilla"

Aritz Elustondo ha comparecido hoy en la sala de prensa de Zubieta tras la gran victoria conseguida el pasado sábado en Anoeta ante el ahtletic que le ha dejado comos eculana " una sobrecarga en la musculatura isquiosural del muslo derecho " y es duda de caa al partido del proximo viernes en el Sñanchez Pizjuan ante el sevilla.

El jugador beasaindarra se ha ejercitado en el interior de las instalaciones y disponde de tres días para volver a jugar en el equipo titular realista, algo que ya hecho desde las llegada de Imanol en cinco de los seis últimos partidos y relegando al banqquillo a Álvaro Odriozola.

¿Cómo estas de esas molestias muculares?: "El isquio se me estaba poniendo bastante duro y ya en los últimos minutos vi la necesidad de pedir el cambio para no romperme. Creo que paré a tiempo, tengo un hematoma y espero que un par de días puede entrar. A ver cómo evoluciona, yo ganas tengo siempre de poder estar disponbile y voy a intentar estar en el Sánchez Pizjuan"

Victoria importante ante el athletic. "Sí, es muy especial ganar el derbi, teníamos muchas de ganar al Athletic y además ofreciendo una buena imagen en estas ultimas semanas en casa con buenos partidos".

Cambio radical con Imanol: " Bueno yo creo que antes los resultados acompañaban mucho, incluso poniéndonos delante en el marcador. Ahora marcamos el primero, cogemos ventaja y eso nos ha ayudao mucho. Imanol le ha dao importancia al trabajo defensivo, a estar más juntos para intentar atacar con más paciencia. Ahora en defensa estamos mas fuertes y más solidos, y encajamos menos goles poorque nos generan menos ocasiones".

Tres partidos y europa cerca: "Si somos conscientes de la temporada que estamos haciendo, había otras expectativas y ahora vemos ahí el séptimo puesto. Está claro que no dependemos de nostros mismos por mucho que ganemos los tres partidos. Primero pasa por gnar en sevilla y conseguir los tres puntos".

Análisis del Sevilla, con nuevo entrenador con Caparrós: " Ellos no están en un gran momentos y nos tenemeos que aprovechar de ello. Hay que preparar bien el partido, para conseguir los tres puntos y tener una mínima esperanza".

Cambio también en la situación personal: "Siempre he estado tranquilo en esta temporad,a al principio estuve jugando, luego dejé de jugar y desde que ha llegado Imanol he jugado casi todo a excpecion del partido de Málaga. Siempre he intentado ofrecer lo mejor de mí mismo y ayudar al equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego".

Incluso con opcioensde marcar en el derbi: "Sí me hubiera gustado marca en el derb, es algo bonito y además ayudar al equipo con un gol, pero kepa me hizo una gran parada, pero estoy contgento por los tres puntos en el derbi y delante de neustra afición".