Educación declina la propuesta del Consejo Escolar y no contratará técnicos en la jornada reducida de junio y septiembre

La consejería de Educación desoye la propuesta del Consejo Escolar, que pedía por unanimidad la contratación de técnicos externos para cubrir el segmento no lectivo durante las jornadas reducidas de septiembre y junio. Lo ha anunciado este lunes el titular del departamento, Francisco Fernández Mañanes.

Dice el consejero que las partidas presupuestarias para 2018 no recogen esta propuesta y que, por lo tanto, no se destinarán recursos para financiar la hora y media no lectiva, hasta las dos de la tarde, tal y como pedían las familias.

Tras incidir en que todas las extraescolares que se imparten en los colegios de Cantabria "son pedagógicas", Fernández Mañanes ha apuntado dos posibilidades. Una, que sean los centros los que programen las actividades, y otra que sean las AMPAS, que también se ocupan habitualmente de ellas, y que contarían con la ayuda de la Consejería, que además, "si fuera necesario, incrementaría su apoyo", ha asegurado su titular.

Tercera semana de mayo

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, espera tener "resuelto" el calendario escolar del curso 2018-2019 en la tercera semana de mayo.

Un calendario que se comenzará a negociar la próxima semana --no la actual, como se dijo inicialmente, puesto que es no lectiva y hay un festivo, el 1 de Mayo-- y que Fernández Mañanes espera que esté aprobado "lo antes posible" porque las propuestas que va a trasladar la Consejería a la mesa sindical son "sensatas y realistas", ha definido.

Es por ello que el consejero cree que no habrá "demasiada dificultad" para la negociación del calendario escolar y ésta se desarrollará "con cierta rapidez". "Esperemos que la tercera semana (de mayo) podemos ya tener resuelto este tema", ha estimado.

"Máximo consenso"

Por otra parte, preguntado por el Acuerdo por la Educación de Cantabria, aprobado el año pasado por el Consejo Escolar y que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves trasladar al Pleno del Parlamento, el consejero ha explicado que el objetivo de esta medida es "dar respaldo político" a este acuerdo social, que contempla 120 puntos que ya han concitado el "respaldo unánime" de toda la comunidad educativa regional.

Fernández Mañanes ha recordado que "todos los grupos" políticos parlamentarios han respondido "de manera satisfactoria" al acuerdo, por lo que espera que en el Pleno de dentro de dos semanas se de "un paso importante" en materia educativa.

Porque, si bien Cantabria no es la primera comunidad en conseguir un acuerdo por la educación (Cataluña tiene dos y Aragón uno), sí será "de las pocas" regiones en lograr "un amplísimo acuerdo social", por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo político por unanimidad porque "ayudaría a la mejora del sistema educativo".

En resumen, el objetivo es convertir este acuerdo social en un acuerdo político, con el máximo apoyo de los grupos parlamentarios, una vez rubricado por todos los sectores y organizaciones que representan a la comunidad educativa.

El documento contiene 120 medidas, encaminadas a mejorar la práctica docente, la inclusividad, la ratio escolar o la participación del alumnado y las familias, así como las futuras inversiones en materia de educación, entre otros aspectos.

El titular de Educación ha hecho estas declaraciones en el contexto de una rueda de prensa para presentar el programa 'Cantabria de marcha'.