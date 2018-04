UPN critica la improvisación de Bildu con el carril bici de Tafalla

Las futuras obras de urbanización de las calles San Isidro y Falces, al sur del casco urbano de Tafalla, han provocado las críticas de UPN, que acusa al equipo de gobierno de estar improvisando para implantar el carril bici. El portavoz regionalista, Pablo Larrasoaña, señala que es necesario "un plan específico sobre el uso y la implantación del carril bici, porque creemos que es necesario que Tafalla cuente con uno, pero no se puede hacer a tramos sueltos y metiendo uno con calzador en cada calle que se asfalte, pegue o no".

UPN considera que esta propuesta perjudica a los vecinos, elimina cincuenta plazas de aparcamiento, dificulta la accesibilidad y supone un peligro, ya que "no se puede poner un carril bici en una calle en cuesta, con una pendiente considerable, porque lo van a utilizar todo tipo de personas, así que tiene que discurrir por zonas que no presenten problemas y, sobre todo, por sitios seguros. No puedes ponerlo en calles con salidas de bajeras, cuyos usuarios tienen que atravesar el carril bici para salir a la calle".

En este sentido, UPN apuesta por diseñar un carril bici que conecte los servicios básicos de la ciudad, colegios, instalaciones deportivas, centro de salud, etc.