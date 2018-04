Platges sense fum

Em sembla una bona idea tot i que crec que es queden curts. Això de les Platges sense fum per evitar les burilles, les puntes de cigarro, que omplen les nostres platges. Està molt bé. Ja es fa en altres punts d'Espanya i mola perquè quan arribes hui a qualsevol platja de la Comunitat, el primer que et trobes (en aquelles que suposadament estan netes), és això i bastonets de plàstic. Però, per què dic que es queda curta la mesura? Perquè diu el promotor que no es tracta de sancionar sinó de conscienciar... Errada. Tots sabem que lamentablement ací sense sanció no hi ha conscienciació.