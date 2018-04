Domingo Conesa: “Si queremos que la Romería sea internacional, no podemos decirlo con la boca, sino con hechos”

* ESCUCHA LA ENTREVISTA EL MARTES 1 DE MAYO, EN 'HOY POR HOY', A PARTIR DE LAS 12.25 H.*

El actual rector de la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Domingo Conesa se despide de la que ha sido su última Romería. Con este motivo conversaba con Javier Calleja y nuestro colaborador Alfredo Ybarra sobre su labor en la Comunidad Trinitaria del Santuario y su futuro destino: “Ahora mismo no pienso en el mañana. La Romería ocupa toda mi preocupación y toda mi fuerza. […] No me lo he planteado todavía. Son los demás los que me plantean el futuro; yo pienso que el futuro es lo que estamos viviendo.”

Domingo Conesa ha sido designado nuevo ministro de la Comunidad Trinitaria de Aluche en Madrid. Ha sido rector del Santuario de la Virgen de la Cabeza en dos ocasiones; la primera, de 1997 a 2009, y la segunda de 2012 hasta la actualidad. 18 años que comenzaron tras sustituir al padre Jesús Herrera al que considera como su “maestro”.

Si bien no quería hablar de su futuro, si que habló del de la Romería: “Yo estoy convencido que la Romería va a dar un cambio de aquí a unos años impresionante.” Reconoce la labor del Ayuntamiento de Andújar, y su apuesta por sacar adelante muchos proyectos pendientes como el de posibilitar que haya agua potable en el poblado del Santuario. “Los proyectos que están preparados y aprobados, hay que llevarlos a cabo; […] y creo que eso será el ‘boom’ de la Romería para que el 8º centenario que tanto cantamos sea un hito en la historia de la Virgen de la Cabeza.” También hizo referencia a la necesitad de la creación de un edificio que pueda acoger a todos los medios de comunicación para que puedan desarrollar su trabajo en la Romería. “Si queremos que la Romería sea internacional, no podemos decirlo con la boca, sino con hechos.”

Javier Calleja le preguntaba a cerca de la posibilidad de regresar por 3ª vez como rector: “Espero que no. Yo creo que lo bonito es que otros vengan y otros sigan. Si uno tiene que volver es porque las cosas no funcionan.”

También tuvo palabras sobre cómo debe ser el trabajo coordinado entre Consistorio, Matriz y Santuario: “El Ayuntamiento y la Cofradía Matriz tienen que contar con el Santuario; y el Santuario no puede dejar de contar con la Cofradía Matriz y con el Ayuntamiento.” Domingo aclaraba que cada uno debe ocupar su sitio para que todo funcione y saber ceder en ocasiones. Respecto a la Cofradía Matriz, Conesa cree que el trabajo fundamental que tiene pendiente de abordar es el conseguir que haya más hermanos, y eso, dice, es tarea fundamental del presidente y su junta directiva: “Para que haya más hermanos tiene que haber un estilo, una forma, un trabajar, una disponibilidad, un tender la mano, y tender la mano a todos.”