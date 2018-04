Podemos acusa a la Junta de mantener un "silencio cómplice" en el conflicto de Grupo Norte

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, va a pedir la comparecencia del consejero de Sanidad en las Cortes de Castilla y León para que explique la situación en la que se encuentra el servicio de limpieza del Hospital 'Nuestra Señora de Sonsoles' cuyos trabajadores están al borde de convocar una huelga general ante la falta de acuerdo con la empresa concesionaria, Grupo Norte.

Pablo Fernández se ha reunido esta mañana con los representantes de los trabajadores a los que ha transmitido el apoyo de su partido ante unas reivindicaciones salariales que considera justas.

Podemos pone el foco sobre la Consejería de Sanidad y sobre la dirección del Hospital, que no han contactado con los trabajadores desde que se iniciaron los paros parciales hace casi un mes. "Es un silencio cómplice con Grupo Norte. No puede ser el Grupo Norte esté viendo como se incrementa sus beneficios, como se ha incrementado la cantidad en el pliego del contrato en un 8'3%, 140.000 euros más al año, y eso no repercuta en una mejora de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras".