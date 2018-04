José: "Tenemos un escudo que defender. Queremos pelearle la victoria al Betis"

José González espera una victoria en el Benito Villamarín ante el Betis. Tras consumarse el descenso, el Málaga le ganó a la Real Sociedad, y el técnico espera seguir en la misma línea a pesar de no tener nada más en juego que su profesionalidad. "Es difícil afrontar este partido porque somos los últimos, estamos descendidos y nos enfrentamos a un equipo con viento a favor, que tiene a la afición volcada y están haciendo mucho fútbol. Hemos preparado este partido para hacer un partido digno, queremos pelear por la victoria como ellos".

El Betis se encuentra en un gran momento de forma, y lucha por clasificarse para la Europa League la próxima temporada. "Les he transmitido a mis jugadores que quiero competir, le doy la seriedad que merece el partido y mi profesión. La intención es hacer un partido difícil al Betis como se lo hemos hecho a otros equipos, no quiero que asistamos a una fiesta del Betis, por mucho que estén con resultados positivos. Están mostrando un juego vistoso, pero no quiero que seamos la víctima propiciatoria, es lo que hemos intentado transmitir toda la semana. Tenemos que defender un escudo, un club".