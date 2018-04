Fernández Montes se enfrentará a Del Cid para presidir el PP en Torremolinos

El exalcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), no se rinde y anuncia que habrá congreso local en el municipio. Lo ha anunciado este lunes en un extensa carta publicado en Facebook donde muestra su sorpresa e indignación tras "enterarme por la prensa" de que he sido destituído como presidente local de su partido. El comité ejecutivo provincial del pasado viernes aprobó la creación de una gestora y poner al frente de la misma al senador Manuel Marmolejo. El exregidor niega la mayor, insiste en que no se puede tomar esa decisión a la ligera "creo prudente advertir que la no celebración del Congreso conllevaría, además del incumplimiento de nuestros Estatutos, consecuencias muy negativas para el Partido Popular en Torremolinos".

Fernández Montes muestra su intención de volver a presentar su candidatura en el congreso local que se tiene que convocar para regularizar la situación interna del partido. "Nada de romper carnés ni darse de baja del Partido. Nada de desalientos ni desmotivaciones, y no hacer caso de las intoxicaciones de crear un nuevo partido" añade el exalcalde de Torremolinos.

Aquí reproducidimos integramente la carta de Fernández Montes:

"--Después de haber fundado este Partido en 1976, hace ya 42 años.

--Después de haber sido elegido desde entonces Presidente por los afiliados en las urnas, que es la única manera democrática que se conoce.

--Después de haber conseguido ser la persona más votada en las 7 elecciones habidas desde que Torremolinos consiguió su independencia de Málaga en 1988, por cierto movimiento de independencia de la que fui su Presidente y principal gestor.

--Después de haber conseguido 5 mayorías absolutas y ser el impulsor de la transformación de Torremolinos hasta convertirla en una ciudad moderna con los mejores equipamientos e instalaciones de la Costa del Sol.

--Después de haber convertido al Partido Popular de Torremolinos en la mejor organización local de Andalucía y así lo han reconocido desde el Presidente Nacional hacia abajo.

--Después de haber sido, de los muchos alcaldes que fuimos los más votados sin conseguir mayoría absoluta, el único en renunciar motu proprio a un cargo público remunerado, para así facilitar la renovación de la representación municipal en las elecciones de junio/2019.

--Después de haber sido sometido a un público y notorio boicot por parte de “mis” concejales, desde el mismo día en que renuncié al Acta de Concejal, en un claro incumpliendo de nuestros Estatutos, pues el Presidente del Partido también lo es del Grupo Municipal; boicot tolerado por quien no debía permitirlo, lo cual supuso la primera indisciplina jamás habida en nuestro Partido en Torremolinos.

--Después de que esa tolerada indisciplina haya sido el origen y causa fuese de la actual división , y que la misma se ha mantenido e incluso radicalizada y provocadora según ha ido pasando el tiempo.

--Después de haberse celebrado todos los Congresos Locales en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, menos en Torremolinos, privando con ello a los afiliados de Torremolinos de ejercer el primer derecho reconocido en nuestros Estatutos (artículo 7, a) como es “Participar en los procesos de elección del Presidente del Partido en los distintos ámbitos territoriales”

--Después de querer justificar la no celebración del Congreso Local mediante la creación en septiembre/2017 de una “Comisión Organizadora” del Congreso, algo que no viene recogido en nuestros Estatutos en lo referido a los Congresos Locales, cuya misión era acercar posturas porque como supuestamente iba a haber dos Candidaturas y no se podía ir a un Congreso con el Partido dividido, como si en el Partido Popular tuviera prohibido que dos candidatos o más opten a cualquier puesto.

--Después de que la mencionada división tenga matices tan importantes como que hay una opción mayoritaria que apoya la renovación del Partido con mi persona al frente, y otra opción minoritaria que apoya a los concejales, como quedó palmariamente demostrado en la reunión de afiliados celebrada en nuestra sede el 15 de diciembre/2017 con una asistencia numerosa.

--Después de haberse demostrado que la creación de la “Comisión Organizadora” fue una “patada hacia adelante” para ganar tiempo, pues sólo celebró una primera reunión de “toma de contacto” en septiembre/2017 y nada más.

--Después de que esa “patada hacia adelante” supuso laminar algo ínsito a la democracia y los partidos democráticos, como es que los afiliados solventen sus discrepancias o divisiones haciendo valer su opinión en la urnas.

--Después de que los máximos responsables de la “Comisión Organizadora” en lugar de conciliar ambas partes hayan actuado claramente a favor de los concejales.

--Después de todo ello, ME HE ENTERADO POR LA PRENSA QUE HE SIDO DESTITUIDO, del cargo de Presidente para el que fui elegido por los militantes de Torremolinos, por el Comité Ejecutivo Provincial que aprobó el pasado viernes 27/abril la creación de una COMISIÓN GESTORA, de acuerdo con el artículo 40 de nuestros Estatutos, que versa sobre las Competencias de los Comités Ejecutivos. Con ello se produce automáticamente mi destitución. He sido destituido y por tanto lo publicado por un diario en el sentido de que “mi cargo de Presidente del Partido queda en funciones” es totalmente incierto y consecuentemente paso a ser un afiliado más.

En concreto, el punto 1, letra e) del mencionado artículo 40 dice lo siguiente: “Nombrar Comisiones que gobiernen transitoriamente algunas de las organizaciones territoriales dependientes de ellas, siempre que se aprecien graves circunstancias que así lo aconsejen. De la misma manera podrá asumir el gobierno de alguna de esas organizaciones a través de las personas que designe.”

He de aclarar que “las graves circunstancias” no son otras que haberme opuesto a la anti estatutaria aprobación por parte del Comité Electoral Provincial de la candidata a la Alcaldía, puesto que la competencia de la Candidatura es del Comité Electoral Local de Torremolinos, que después la somete al Comité Electoral Regional; pero sobre todo por haberme opuesto al dictado del Presidente Provincial por cuestión de principios y por entender que su Candidata no es considerada idónea, ni por mí ni por muchos afiliados, debido a las circunstancias sobrevenidas en los dos últimos años, con graves acusaciones en diferentes medios de comunicación, acompañadas de documentos probatorios y con amplio eco en Torremolinos; acusaciones implícitamente asumidas por la Candidata puesto que no ha cumplido con la más elemental obligación de un político que es dar explicaciones, actuaciones y actitud inaceptables que han producido escándalo y generan y seguirán generando un fuerte rechazo por parte de una gran mayoría de afiliados y simpatizantes.

Pero el Articulo 40, e) TAMBIÉN DICE LO SIGUIENTE:”…En ambos casos la transitoriedad de la situación no podrá exceder de seis meses. Transcurrido dicho periodo de tiempo se convocarán el Congreso en los dos meses siguientes”, sin que en los Estatutos aparezca ninguna otra alusión o apostilla a dicho artículo 40.

Por lo tanto, HABRÁ CONGRESO y nada de romper carnés ni darse de baja del Partido. Nada de desalientos ni desmotivaciones, y no hacer caso de las intoxicaciones de crear un nuevo partido y mucho menos de contar con mi persona para ello, máxime cuando es sabido que renunciando al acta de concejal, renuncié a la vida municipal, convencido de que la representación municipal para el 2019 debía presentar una profunda renovación.

Como estoy convencido de que prevalecerán la democracia interna, el cumplimiento de nuestros Estatutos y sus principios éticos que a todos nos obligan; me reitero en que tendremos Congreso para que los afiliados de Torremolinos no sean privados del derecho a elegir democráticamente a sus representantes, pero un Congreso democrático que implica que sea limpio, sin favoritismos y en igualdad para todos. No obstante creo prudente advertir que la no celebración del Congreso conllevaría, además del incumplimiento de nuestros Estatutos, consecuencias muy negativas para el Partido Popular en Torremolinos.

Con respecto a las intencionadas inexactitudes que se han difundido sobre la campaña de nuevas afiliaciones, he de aclarar que en su conjunto no han llegado al 10 por ciento de los afiliados y por tanto no es determinante, pero se debe saber que dicha campaña fue precisamente empezada por el Grupo Municipal en junio/2016, con el resultado de que los afines que ha conseguido dicho grupo no ha llegado al 20 por ciento del total de dichas nuevas afiliaciones.

De todas formas debo recordar que siempre es bueno captar nuevos afiliados para el proyecto del Partido Popular y por ello debemos seguir haciendo nuevas afiliaciones con aquellos que quieran unirse a dicho proyecto.

Con respecto a la Comisión Gestora, (que se crea ajena a los afiliados), he de decir que por dicho motivo puede tener la “potestas”, es decir el poder político que impone decisiones, pero carece de la “auctoritas” que es el poder moral que ejercen las personas.

Asimismo, para que no haya dudas ni especulaciones, quiero manifestar que presentaré mi Candidatura al Congreso Local cuando se convoque, porque no puedo defraudar a los muchos afiliados que me lo piden"