El XV Cross del Puerto se podrá hacer en bici

La XV Edición del popular Cross del Puerto se va a celebrar el 13 de mayo con una novedad destacada, el que se podrá realizar en bicicleta de montaña. Aunque los organizadores no han puesto categorías para los ciclistas ni si se trata de bicicleta eléctrica o de tracción humana.

Con esta ampliación se espera poder alcanzar "los 500 inscritos" para una prueba no competitiva y solidaria, según Emilio Rodríguez. Este año la organización beneficiaria será la residencia de ancianos de Caritas Interparroquial de Plasencia, El Hogar de Nazaret.

Aunque se trate de una carrera no competitiva, esto no significa que no haya premios, los habrá como viene siendo tradicional para las equipaciones (disfraces) individuales y colectivos más llamativos, así como para aquél que llegue a meta "con la cara más desencajada".

Para los que quieran ver su progresión en esta carrera, podrán hacerlo según el color de la camiseta que recibirán al llegar a meta. Desde la organización se ha explicado que habrá colores diferentes para los primeros 100 participantes que lleguen a meta, otro color para los 100 siguientes y así progresivamente.

El dorsal se pone a la venta el miércoles 3 de mayo a un precio de 5 euros que irá al Hogar de Nazaret.