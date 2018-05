Dictadura blanquiazul

Ahora sí. Lo que parecía imposible e inaccesible, lo que hace tres meses era una utopía, está al alcance de la Arandina. El equipo ribereño ganó este martes 0-4 al Real Burgos, se mete en puestos de play off de ascenso, amenaza el segundo puesto del Cristo Atlético y se convierte en un equipo que sorprende a todo el fútbol nacional. Y no es una exageración. Nada que no se merezca un conjunto que alcanza la cifra de trece triunfos consecutivos, tantos como partidos sin encajar un solo gol. Nuevo récord de victorias seguidas en la Tercera División Nacional en toda su historia. Añadan que ya es el bloque más goleador del Grupo VIII y el menos goleado. Si finalmente logra su objetivo de jugar la fase de ascenso, será uno de los rivales más respetados y temidos por su endiablado momento de forma.

El este derbi, tardó la Arandina en distanciarse de su oponente. En el marcador, porque en el terreno de juego siempre mandó. Como es habitual, supo armarse de paciencia, madurar los partidos y esperar su momento. Esta vez el primer zarpazo lo dio en el minuto 51 (Adeva). Adelantarse en el marcador para cualquier rival ya es desesperante. ADeva también hizo el segundo (57') para cerrar el encuentro. Y la goleada se rubricó con goles de Rubio (75') y Alfons (88').

IMPARABLE

Nadie esperaba esta reacción de la Arandina. Nadie, sin excepción. Por anormal, atípica, insólita y por excesiva. El fichaje de Javier Álvarez de los Mozos y el fichaje de once jugadores alimentaba ciertas expectativas. Pero no tantas. Y la trayectoria de algunos equipos como Cristo Atlético o Tordesillas rozando la perfección, lo hicieron aún más difícil pero no imposible.

El entrenador burgalés ha sido el primero en sorprender. No por su acreditada capacidad de hacer muy competitivos a sus equipos, sino por los equivocados prejuicios de interpretarlo como un técnico muy defensivo desde la ignoracia de no conocerlo. Al menos lo suficiente.

Javier Álvarez de los Mozos es el pilar en el que la Arandina ha cimentado su éxito actual. Fundamentalmente porque ha sabido trasladar una propuesta de juego y ha forjado la mentalidad necesaria para creer que era el camino a seguir. Desde la cultura del sacrificio, el esfuerzo, trabajo y la intensidad se puede entender al entrenador del equipo blanquiazul. Los errores propios se minimizan. Los errores del rival no se esperan, se provocan. Lo uno y lo otro suman una ecuación que da como resultado una exhibición, a veces más brillante y otras menos estética, pero siempre competitiva. Nunca se deja nada a la improvisación.

La plantilla tiene una cuota de responsabilidad mayúscula en tantos triunfos. Ha entendido y aceptado lo que se le pide. Ha sabido interpretarlo y, gobernar sus caracteres y personalidades ha sido sencillo porque se ha formado un grupo humano excepcional. Desde la humildad, quienes ostentan más galones han sido un ejemplo y un modelo para el resto. Nada que reprochar y sí mucho que imitar. Así se establece una jerarquía.

Y no desprecien a quienes, cuando se daba por cerrada la temporada, cuando ya se enterraba en el embiente social y mediático este proyecto, decidieron que enarbolar la bandera de la rendición no puede formar parte del ADN de este club si las decisiones se adoptan meditadas y a tiempo.