El carbón, Endesa y Cosmos, banderas de la lucha obrera del 1º de mayo-Bierzo

Cerca de un millar de personas se sumaron a la convocatoria de los sindicatos para este primero de mayo en Ponferrada, una protesta que discurrió durante una hora por las calles del centro y que concluyó en la plaza de Fernando Miranda con las intervenciones de los responsables comarcales deUGT, Omar Rodríguez, y de CCOO, Ursicino Sánchez.

Los gritos pidiendo una huelga general, se mezclaron con los de repulsa por la sentencia de "la Manada" y la exigencia de las pensiones dignas. Fue precisamente el ugetista Omar Rodríguez el que desde el atril recordó a los presentes que "son los mayores, los mismos que nos sacaron de una dictadura franquista, los que nos han enseñado cómo se lucha en la calle la reclamación de los derechos".

En ese mismo renglón el responsable de CCOO también quiso poner la advertencia de que "los derechos no se heredan se reclaman, se luchan y se conquistan. Y si nos los quitan, se vuelven a pelear, pero no podemos bajar los brazos. La calle es nuestra. Por la igualdad, por nuestros derechos, viva la clase obrera".

"Hay que luchar por mantener los puestos de trabajo que tenemos en la actualidad- señaló Ursicino Sánchez- y en ese fin tenemos que congregar a sindicatos, políticos e incluso al clero". Se trata, dijo, de "remar todos en la misma dirección para sacar al Bierzo de la situacion de crisis en la que se encuentra y volverlo a convertir en el referente industrial de la provincia", mantuvo entre aplausos.

Entre el grueso, representantes de Cosmos, con una pancarta en la que podía leerse "por la defensa del empleo y la reindustrialización del Bierzo en Cementos Cosmos". El presidente del comité, Elpidio González, quiso dejar claro el apoyo a la política de valorización empresarial, que es "una garantía para la viabilidad y estabilidad de los puestos de trabajo". Es un proceso, mantiene, que se lleva haciendo en Europa desde hace cuarenta años, es una forma de absorver el excedente de neumáticos y en España de las 33 cementeras que hay 29 están autorizadas y conviven sin problemas con la agricultura", subrayó al tiempo que también reprochó al colectivo ecologista Bierzo Aire Limpio que se haya negado a acudir a cualquier explicación in situ de la propuesta que tiene la cementera de Toral de los Vados.

También los representantes del sector minero apelaron a la necesidad del consenso político para defender el texto del decreto que presentará el ministro de Energía, Alvaro Nadal, y que se ha redactado en el marco de un control directo del posible cierre de las térmicas. Es el caso de Compostilla, cuyo presidente del comité, Juan Sobredo, quiso advertir que esta espera es demasiado larga para una central que no tiene visos de tener actividad en red hasta el verano. "Vamos a llegar tarde- indicó Sobredo- con una lucha que juega en contra de los planes de cierre de ela eléctrica en manos de Enel".

El recuerdo a las víctimas del machismo, la lucha histórica del 8-M, y el coro de consignas como "No es No", "No fue abuso, fue violación", regaron de alusiones a la lucha contra el machismo que han despertado los colectivos feministas pero que han sacado a la calle a gran parte de la sociedad española en un hito sin precedentes en los últimos años para erradicar la violencia de género.