Las cicatrices y sonrisas de Luis

Luis Rodríguez Guerrero tiene 34 años. Pero podría celebrar muchos cumpleaños. Porque ha nacido muchas veces. Tiene una enfermedad renal que le vinculó desde bebé a una vida marcada por su estancia en hospitales, por la diálisis, por los trasplantes. Estaba escrito que sería una vida de sufrimiento para él y los suyos. Pero hay páginas que pueden romperse. O, simplemente, reescribirlas. Porque su relato es un relato de felicidad. La felicidad compatible con la enfermedad. La periodista gaditana Nuria Sánchez Gey ha sido la encargada de plasmar en un libro, Oficio de héroe (Cazador de ratas, 2018), la historia de Luis. Una historia con muchas cicatrices y sonrisas.

Sánchez Gey recibió de Luis Rodríguez el encargo de escribir su historia. En principio, se resistió. "Yo soy periodista, no escritora, y no me veía en ese papel. Pero Luis es muy insistente y también me marcó el hecho de que mi padre también recibiera un riñón", recuerda. Así que aceptó y dedicó nueve meses, como un embarazo, que compatibilizó con el de su hija nacida en enero, a resumir en un libro la vida de Luis.

Nació con una enfermedad renal, que le llevó a estar en diálisis desde los dos años. Siempre bajo supervisión médica. "Mi primer trasplante fue a los cuatro años, el segundo a los siete", recuerda. Pero su cuerpo fue rechazando todos los riñones que iba recibiendo hasta sumar cinco trasplantes. Los dos últimos, de donante vivo. Su madre y su hermano. Porque este libro va sobre Luis, pero también sobre su valiente familia. "Creo que va a ayudar a concienciar de que cuando uno dona órganos, no solo está salvando la vida de quien los recibe, sino también de su familia", explica la autora.

Ahora Luis se encuentra bien. Ha pasado un año desde el último trasplante. Su hermano se encuentra perfectamente. "Los donantes vivos siempre están entre algodones y pueden llevar una vida perfectamente normal", recuerdan ambos. Luis también está bajo permanente observación en el Hospital Puerta del Mar, con revisiones cada 20 días. Pero no lo cuenta como una carga. En el centro sanitario gaditano tiene muchos amigos, que le quieren y le admiran. "Creo que el libro enseña que es compatible la felicidad con la enfermedad".

El 3 de mayo se presenta el libro Oficio de héroe en la localidad natal de Luis, en Chiclana. Será en un acto a las 19:30 en el Museo del Vino y la Sal. "Queremos que sea muy bonito y habrá sorpresas", anuncia Luis Rodríguez, entregado a la causa de la promoción de su libro. Es un nuevo capítulo de su historia. No ha sido nada fácil ir sumando episodios. Así que añadir más páginas a su vida se ha convertido para él casi en un oficio. Y cada cicatriz la sigue compensando con muchas más sonrisas.