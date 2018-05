"El empleo que se genera en Cartagena y Comarca no es de calidad"

Los sindicatos CCOO, UGT y USO vuelven a convocar la manifestación del primero de mayo de 2018 en Cartagena. que ha partido desde la Plaza de España hasta llegar a las puertas del Palacio Consistorial donde han leído sus manifiestos.

El lema de este año ha sido es tiempo de ganar, igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas.

Según los sindicatos convocantes, en un país que "parece que se ha recuperado de la crisis, con la economía subiendo al 3.1 % anual, con inflaciones en el entorno del 1.6 %, la recuperación no está llegando a los salarios de los trabajadores, cuyos convenios colectivos siguen congelados o con aumentos muy pequeños".

Afirman que "todo el beneficio de la actual coyuntura económica se está quedando en el bolsillo de los empresarios, sin que reviertan esos beneficios en el bolsillo de los trabajadores, que ven además cómo la precariedad se está instalando sin remisión en el mercado de trabajo con contratos temporales, a tiempo parcial y con bajas condiciones de todo tipo".

Colectivos como el feminista y los yayoflautas se han sumado este año 2018 al primero de mayo en Cartagena con sus reivindicaciones sobre igualdad y pensiones.

Cadena Ser

Fulgencio Andreu Secretario Comarcal de UGT afirma que hay que dar un impulso al turismo, puesto que "no solo con la presencia de cruceros se consolida el sector en la ciudad y genera puestos de trabajo estables y de calidad." Andreu también se ha referido a la industria, que parece ha dicho que "no termina de despegar en el Valle de Escombreras".

José Ibarra, secretario Comarcal de CCOO afirma que "aunque parece que la economía se está recuperando, ésta no llega a la clase trabajadora, en especial en Cartagena. Ibarra afirma que "de los 4 sectores productivos de los que vive la Comarca, el que mas crece es el de servicios, por el contrario, el de la construcción se hundió y no se ha recuperado, el agrícola vive en una burbuja que va a explotar ante la falta de agua y la industria cartagenera que no termina de crecer

En la manifestación han participado, miembros del gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena y diputados del PSOE, así como también representantes de Cartagena Sí Se Puede.

Obdulia Gómez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena ha dicho que el PSOE está junto a la clase obrera reconocimiendo que "el trabajo que se crea es precario, que no es de calidad y que está mal remunerado".