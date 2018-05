Verónica Martínez: "La huelga de la justicia ha acabado con las relaciones personales entre compañeros"

Declaraciones a la SER la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais. Verónica Martínez asegura que ahora mismo no es momento de mediar en la huelga de la Justicia porque a su juicio el conflcito laboral no existe como tal. La huelga, asegura Verónica Martinez, ha roto las relaciones entre los trabajadores de la justicia y ese sí, afirma, es un preocupante problema de relaciones personales en las oficinas judiciales gallegas muy difícil de resolver...." recompoñer as relacións persoais entre persoas que traballan xunta e moito mais complexo porque ademais entran cuestións subxectivas, emotivas, moito mais que as outras, enton é o que mais tempo vai a levar. Agora mesmo eu penso que é onde todos temos que ter a mirada e ter a atención porque é moi preocupante, moi preocupante".

Verónica Martínez dice que la recuperacion economica empieza a notarse en la negociación colectiva pero sólo en aquellas empresas sujetas a convenio de sector o convenios autonomicos, el principal déficit, señala, del tejido empresarial en Galicia...." estamos mellor pero necesitamos todavía reforzar a negociación sectorial que é a clave para unha competecia leal entre as empresas para todos eses ámbitos e sectores que repuntan en emprego, turismo, servicios, que no poden negociar convenios de empresa; necesitamos a cobertura do convenio sectorial"

La presidenta del Consello de Relacións Laborais echa en falta un mayor peso del empleo industrial en Galicia que implica mayor estabilidad y permanencia de los trabajadores en las empresas frente a la temporalidad y precariedad en el sector servicios, dominante en Galicia.