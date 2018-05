El SOIB reclama miles de euros a entidades y empresas por no justificar cursos de formación

La consellería balear de Trabajo, en este caso el SOIB, está reclamando una cantidad importante de dinero a empresas y entidades de las islas por falta de justificación de los cursos de formación que realizaron en anteriores legislaturas con Fondos Europeos.

Una de estas empresas pertenecía al teniente de alcalde de Ibiza, Alfonso Molina, al que el Govern le reclama más de 20 mil euros según ha adelantado el Periódico de Ibiza por no justificar la subvención de unos cursos en el año 2010.

Hoy el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ha vuelto a referirse a su concejal y ha querido dejar claro que "no se está hablando de ningún tipo de delito sino a un expediente administrativo".. Ruiz ha explicado que en la anterior legislatura se cambiaron los criterios de justificación de estos cursos y esto ha hecho que muchas entidades y empresas estén en la misma situación que Molina.

Dice Ruiz que incluso tiene conocimiento de que entidades como la PIMEEF se le reclama por este tipo de actuaciones más de 400.000 euros, aunque según hemos sabido este montante seria de toda Baleares e incluso puede ser mayor…Según el alcalde ahora estas entidades o empresas, incluida la que tenia Alfonso Molina que ya ha cerrado puertas, deberán decidir si recurren los expedientes, pagan o incluso llegan a los tribunales .En cualquier caso, insiste en nada tiene que ver con la acción de gobierno y "por supuesto no es un caso de corrupción ,como algunos quieren hacer ver”.

Cursos de formación PIMEEF

Desde Pimeef no quieren hacer declaraciones sobre esta cuestión, aunque confirman a la SER que al igual que otras entidades tienen requerimientos del Govern por falta de justificación de los cursos realizados que ya han llevado a los tribunales por no estar de acuerdo con estas reclamaciones que al parecer para toda Baleares podrían superar los 600 mil euros…Entienden que se cambiaron las reglas del juego y ahora piden una serie de justificaciones que no se solicitaron cuando se concedieron las subvenciones .