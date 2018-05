Ángel Ruiz suma dos nuevos títulos de Campeón del Mundo y anuncia su retirada de la competición

Ángel Ruiz se ha proclamado campeón del mundo en las modalidades de combate al punto de 70 a 80 kg y en defensa personal por equipos junto a Emilio Mínguez, también ha conseguido la medalla de bronce en Formas (katas).

Suma hasta siete campeonatos del mundo, desde 2013, e innumerables medallas de plata y bronce.

En su perfil de Facebook, y ante nuestros micrófonos, confirma su retirada de la competición, para afrontar nuevos retos, y sobre todo expresa palabras de agradecimiento a todos los que le han apoyado en su trayectoria de treinta años, desde que conseguía su primer trofeo de la mano de su maestro Manuel Cuevas, desde el Gimnasio El Lince de Jódar: “Me faltan palabras de agradecimiento para expresar lo que hacéis que sienta con tanto apoyo como recibo de todos vosotros. Me siento súper orgulloso, más que de las medallas, de todo el afecto y cariño que recibo de tantos amigos. Un millón de gracias. Se acaba mi etapa de competidor y comienzo nuevos retos que estoy deseando afrontar. Un especial agradecimiento a mi maestro Manuel Cuevas porque sin él no sería quien soy hoy día … dos oros y un bronce en mi retirada de la competición a mis 37 años y con 5 mundiales ganados a mi espalda!! Un millón de gracias a todos los que me apoyáis siempre y me llenáis de energía en cada competición…”

Ángel Ruiz con las tres medallas y uno de los trofeos conseguidos / Ángel Ruiz

Además, recuerda que en su trayectoria siempre se ha entregado “… después de 30 años dando siempre el 100% . Me retiro feliz y emocionado recordando cada uno de los buenos momentos vividos en el Tatami de la competición. Quiero agradecer a cada uno de mis oponentes, todos los momentos vividos, de los cuales he aprendido tanto siempre y me han enriquecido en todos los niveles. Nos seguiremos viendo por supuesto, pues el kenpo está en mis venas y no concibo la vida sin él. Agradezco al Departamento Nacional de Kenpo la gran oportunidad que me ha dado como competidor y el apoyo que he recibido siempre de todos. Dedico esta foto a mi maestro @kenpoellince, Manuel Cuevas… que me ha educado, guiado y enseñado todo lo que sé, a mi madre que ha sufrido por mí en cada torneo y a mi padre que me ha ayudado desde el cielo y juntos se sacrificaban trabajando fuera en el campo sin poder verme crecer para que yo pudiese tener la vida que hoy tengo. Os quiero…”.

Una vez completada su trayectoria competitiva, se centrará en la enseñanza, tanto propia, como jóvenes deportistas, en su escuela de Kempo en Las Rozas (Madrid), donde reside desde hace años.

Ángel Ruiz se retira tras haber participado en cinco Mundiales, desde que en el año 2013 estrenase su destacado palmarés internacional en el que también figuran notables éxitos a nivel europeo y campeonatos de nacionales.