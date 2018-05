Los vecinos de San Fermín, en Usera, también quieren jugar en la Caja Mágica

La Caja Mágica, icono de la arquitectura contemporánea, no puede seguir dando la espalda al barrio de San Fermín, donde se ubica. No es la primera vez que la asociación de vecinos de esta popular zona Usera reclama que en el interior de esta instalación, propiedad del Ayuntamiento y gestionada por Madrid Destino, se pueda habilitar un polideportivo municipal para el deporte base.

Se trata, según defienden, de una “reivindicación necesaria” para los 23.000 vecinos porque “en el barrio existen actividades deportivas, como la escuela de fútbol o el club de baloncesto (ambos desde los seis años), que se encuentran sin una instalación básica imprescindible. “Lo que no puede ser es que un barrio que tiene la Caja Mágica a sus espaldas, con todos los efectos negativos que eso nos produce, no tengamos ni un solo efecto positivo como sería ese pabellón”, explica Víctor Renes, presidente de la Asociación de Vecinos de San Fermín.

Esta entidad ciudadana recuerda que ya en noviembre de 2016 acordó con el Ayuntamiento la puesta en marcha de su vieja demanda. “El Área de Gobierno de Medio Ambiente, la Junta Municipal de Usera y el Área de Gobierno de Coordinación Territorial coinciden en que la solución óptima, por eficiencia de recursos y conservación medioambiental de la zona, es optimizar el uso deportivo de la Caja Mágica abriendo las instalaciones a la práctica del deporte base”, dijeron entonces los responsables municipales de Ahora Madrid.

Dos años antes de ese compromiso, en 2014, la asociación vecinal, tras una manifestación que reunió a decenas de habitantes del barrio en la clausura del Master Open de Tenis, consiguió arrancar al Consistorio la cesión de una pista de la Caja Mágica para la práctica del baloncesto pero “en deficientes y muy inadecuadas condiciones de instalación, horario y protección para su uso”. La cesión en tiempos de Ana Botella (PP) de esa “cancha de puro y duro cemento” y con un uso muy restringido, fue un “gesto absolutamente insuficiente” que, ni mucho menos, “responde a las necesidades de la zona”, denuncian los vecinos.

Peticiones concretas

La asociación vecinal reclama la instalación de un pabellón municipal para el deporte base en el Indoor Sur de la Caja Mágica. Además, la entidad demanda la utilización de “la piscina para las actividades formativas de los colegios y para el uso de los vecinos, como sucede en el resto de pabellones municipales”, y que “la pista 3, con capacidad para 1.800 espectadores, ahora reservada para el Open y para filmar anuncios y actos de este tipo, se convierta en un pabellón municipal para usos deportivos y culturales con una capacidad del que Madrid no dispone”.

Estas reivindicaciones, ya planteadas a los responsables municipales, son “urgentes y necesarias”. “Las vecinas y vecinos del barrio no vamos a dejar pasar este Open ni este año sin solución ¡Es el momento! ¡No debe pasar más tiempo sin que se hagan efectivos nuestros derechos! “¡Nosotros no vamos a ceder!”, concluye la asociación vecinal en un comunicado.

La entidad ciudadana también reclama que se aclaren “los problemas en la gestión y explotación de Caja Mágica durante todos estos años. “¿Por qué no conocemos la auditoría económica y de gestión que informe de si es real que Momo Sport tiene una deuda de 600.000€?”

Preguntas sin respuesta

Y solicitan respuesta a otras cuestiones: “¿Qué pasa ahora que ya no es Momo Sport, sino otra empresa (Forus) la que lo explota y encarece los precios? ¿Se ha hecho cargo de la deuda? ¿Es que sí se puede cambiar de empresa en el uso del Indoor Sur, y no se puede destinar a pabellón polideportivo municipal? ¿Qué pasa cuando se asegura que durante el Open toda la Caja Mágica se ocupa para ese torneo y, sin embargo, vemos que quedan espacios que no se usan para ello, por lo que son espacios ya disponibles para otros usos? ¿Por qué su mantenimiento corre de cuenta de las arcas municipales, o sea, de todos y todas, y sin embargo, es solo para que haya empresas y actos que les rindan beneficios?”.

Es hora, concluye la asociación, de que “los contratos firmados por el Ayuntamiento en 2012 y 2014 –no los que afectan al Open sino a las instalaciones– sean revisados y se abra paso el uso de la instalación al deporte base. De momento, ya han convocado una concentración vecinal y un “maratón de bote reivindicativo” para el sábado 12 de mayo. “No puede ser que sigamos esperando como si fuésemos unos pipiolos a ver qué nos cae del cielo; esto no puede ser así y tenemos que hacernos presentes y visibles porque el deporte de base no puede estar en la calle”, se lamenta Renes.

Estrellas del tenis

La concentración será en vísperas de que tenga lugar la clausura del torneo que desde este viernes reunirá en la Caja Mágica a las grandes estrellas del tenis internacional como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Tomas Berdych o Juan Martín del Potro. En el cartel femenino hay nombres tan destacados como los de Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Serena Williams o María Sharapova. Una edición más, Madrid atraerá la mirada de los aficionados de todo el mundo mientras los vecinos de San Fermín solo aspiran que el Ayuntamiento no se olvide del deporte de base.