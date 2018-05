"Cobro 400 euros con un contrato temporal. Solo quiero dar de comer a mi hijo"

A pesar del macropuente, miles de personas han llenado las calles del centro de Madrid -unas 50.000, según los sindicatos- en una manifestación marcada por la presencia de pancartas moradas con reivindicaciones feministas; y de pensionistas, que han vuelto a salir a la calle para exigir una mejora en la pensiones.

Una manifestación que ha arrancado al mediodía en la Plaza de Neptuno y que ha finalizado en torno a las dos en la Puerta del Sol, donde han sido las mujeres las que han finalizado la jornada con la lectura de un manifiesto.

Entre los manifestantes, además de grupos sindicales; familias enteras, grupos de jóvenes, estudiantes universitarios y muchas mujeres. Como Luz, que explica, pancarta morada en mano con el lema "igual trabajo, mismo salario", que "no debería portar esta pancarta porque si yo estoy en una empresa y realizo un trabajo, todo lo demás no es importante; mucho menos mi género". Muchas de las mujeres eran trabajadoras de la limpieza, un sector, como explica María "donde tenemos un porcentaje muy alto de jornadas parciales de cuatro o tres horas con salarios entre los 400 y los 500 euros". Los pensionistas han sido protagonistas también de una jornada, a juicio de muchos "con no toda la gente en las calles como deberíamos",reclamando una subida de las pensiones. Pero también, como explica Antonio, que dice orgulloso que en los últimos sesenta años nunca ha faltado a una manifestación del Primero de mayo, "por nuestros hijos y por los jóvenes que vienen detrás, que van a encontrar una situación incluso más difícil de la que encontramos nosotros"

En la Comunidad de Madrid hay 456.200 parados, y de ellos, un 30% no cobra ningún tipo de prestación. Además, 340.000 niños madrileños están en riesgo de exclusión. Esta es la fotografía de fondo de una manifestación con nuevas reivindicaciones para problemas muy antiguos.