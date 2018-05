Los sindicatos exigen el reparto de los beneficios y la riqueza económica

Un año más, el Primero de Mayo ha sacado a la calle a miles de personas en Navarra que han exigido el reparto de la riqueza que está generando la mejora económica, la mejora de los contratos que se hacen, la recuperación del poder adquisitivo y no han olvidado la necesaria equiparación salarial y laboral de las mujeres. Los sindicatos han criticado también la sentencia de la Manada.

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado en Pamplona, durante su manifestación conjunta con motivo del Día Internacional del Trabajo, que es 'tiempo de ganar' para los trabajadores, después que fueran ellos 'quienes pagaran las consecuencias de la crisis'.

La manifestación, que ha reunido a unas 2.500 personas según los sindicatos, ha estado encabezada por los secretarios general de UGT y CCOO en Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente. Ambos han pedido 'un reparto de beneficios y de la riqueza' para los trabajadores.

En la marcha, se han podido ver distintas pancartas. En la principal, la que iba en cabeza, se leía 'Tiempo de ganar. Igualdad, mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas' e iba seguida de otra pancarta morada que decía '#VivasLibresUnidas'.

La manifestación ha dado comienzo a las 12 horas en la calle Tudela y, tras recorrer Conde Oliveto, Plaza Príncipe de Viana, avenida Baja Navarra, Plaza de Merindades y calle Navarro Villoslada, ha finalizado frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).

Antes del inicio de la marcha, el secretario general de UGT ha afirmado que 'estamos en un entorno de beneficios empresariales, un entorno de desarrollo económico, con cuatro años ya por encima del 3 por ciento y el reparto de beneficios no está yendo a los trabajadores'.

Según ha indicado, 'queremos enmarcar este 1 de mayo dentro de las reivindicaciones por la igualdad, tanto por la brecha de género en el sentido de salarios como por la violencia de género, todo lo que están viviendo las mujeres en un sistema patriarcal'. 'También estamos hablando por un tema de recuperación de los salarios, por lo perdido en estos años', ha dicho.

Santos ha reivindicado las pensiones, que 'es el salario de los jubilados'. 'Estamos legitimados, en el tema de las pensiones, a pedir los mismos derechos porque en definitiva son trabajadores'. 'Lo que ha hecho el Gobierno con el acuerdo con el PNV es un parche que no da seguridad en el futuro para todos los pensionistas', ha manifestado.

Reparto de la riqueza

En la misma línea, Chechu Rodríguez ha manifestado, con motivo del Día del Trabajador, que 'la reivindicación principal con diferentes aspectos como el salarial, la igualdad y las pensiones tiene un fin que es el del reparto de la riqueza'.

'Hemos sido los trabajadores de este país los que hemos pagado las consecuencias de la crisis, los que hemos hecho los mayores esfuerzos durante la crisis para mantener nuestro trabajo en unas condiciones peores de las que había antes del año 2008 y es el momento de recuperar lo arrebatado, es el momento de repartir la riqueza', ha manifestado.

El dirigente de CCOO de Navarra ha añadido que 'si no entienden que tienen que repartir los beneficios con los trabajadores, con quien realmente ha hecho el esfuerzo durante la crisis habrá conflictividad social, conflictividad laboral durante todo este tiempo'.

Ha insistido así Rodríguez en que 'los trabajadores y trabajadoras tenemos que ganar y es el momento en que se repercutan esos beneficios'.

ELA y LAB

Los sindicatos ELA y LAB han celebrado este martes sendas manifestaciones por las calles del centro de Pamplona, con la participación de cientos de personas, para conmemorar el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

También se han movilizado en la capital navarra, en una marcha conjunta, los sindicatos CGT, CNT, ESK, STEE y Solidari con el lema 'Contra la pobreza. Redistribuir la riqueza para hacer justicia'.

Antes de iniciar su manifestación desde la plaza de la Cruz de Pamplona, el coordinador de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, ha defendido que 'queremos subrayar la importancia de declararle la guerra a la pobreza'. 'En esta sociedad no sobra nadie y es un llamamiento a luchar contra la xenofobia, contra el racismo y contra el fascismo que se abre puertas en Europa', ha añadido.

Según ha continuado, 'esto sucede cuando se dan determinadas políticas que fomentan la pobreza y donde la ultraderecha se sabe mover muy bien'. 'Es tiempo de plantarle cara sin complejos, de hacer política de verdad y de hacerle frente desde otras políticas que lo que hagan es combatir la desigualdad', ha dicho, para comentar que 'el único muro que merece la pena ser levantado es un muro contra la injusticia de un capitalismo cada vez más inhumano'.

Lakuntza ha señalado que 'la desigualdad es algo que también está presente en Navarra y también la pobreza'. 'Queremos mandar un mensaje crítica con el Gobierno de Navarra porque no entendemos algunas decisiones que está tomando en materia económica; no entendemos por qué se está de alguna manera pactando con el Gobierno de Rajoy cuál va a ser el déficit de Navarra, y se está mandando a la ciudadanía navarra un mensaje de que sobra dinero cuando hay un montón de necesidades sociales', ha dicho, para señalar que 'en el terreno fiscal no se toman decisiones para que Navarra tenga una sociedad más justa'.

Asimismo, el dirigente de ELA en la Comunidad foral ha querido 'poner en valor' la movilización social. 'Estos meses estamos asistiendo a movilizaciones importantísimas, una el 8 de marzo y otra con los pensionistas, dos ejemplos de lucha, uno de ellos, el feminismo, es de las mejores cosas que está pasando ahora en el mundo y es prácticamente imposible entender el sindicalismo sin esa lucha feminista', ha comentado.

Cambio de modelo

Por su parte, el portavoz de LAB en Navarra, Igor Arroyo, ha pedido al término de la manifestación del sindicato en Pamplona, que ha tenido lugar en la Plaza del Castillo, 'una vida digna, un trabajo digno y un pueblo digno para todos'. 'Pero por desgracia esto no es posible en el sistema económico actual; el capitalismo se basa en la precarización, en un sistema económico y social injusto'.

Por ello, ha manifestado que desde el sindicalismo buscan 'una alternativa estratégica a este modelo'. 'El sindicalismo tiene el reto de demostrar que es herramienta útil y eficaz y trabajamos en acercarnos a los sistemas precarizados y en hacer un esfuerzo especial para luchar contra la precariedad', ha dicho.

Ha abogado además por 'trabajar también en impulsar las diferentes movilizaciones sociales de los últimos meses en Navarra, la de los pensionistas, la del feminismo y las antiautoritarias con el caso de Alsasua'. 'Hay ganas en la sociedad navarra de apostar por un cambio social y hay voluntad de construir otro futuro'. 'Es necesario impulsar esas luchas, entrelazarlas y conseguir un cambio de modelo en Navarra y Euskal Herria', ha dicho.

Finalmente, los sindicatos CGT, ESK, CNT, Solidari y Steilas han reivindicado con su manifestación que 'la inmensa mayoría de la sociedad no hemos salido de la crisis' y han señalado que 'lo que necesitamos no son recortes sino una verdadera política que distribuya la riqueza y que invierta en generar empleo de calidad, reindustrializar y modernizar el tejido productivo, invertir en I+D y en nuevas tecnologías y apostar por energías renovables creando trabajo de calidad'.

Los cinco sindicatos han pedido una reforma fiscal 'progresiva' y que 'paguen más quienes más tienen'. 'A la vez hay que blindar el sistema de pensiones en la Constitución y asegurar unas pensiones dignas', han indicado, para solicitar además 'aumentar la cobertura de desempleo'.