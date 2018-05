Imanol Alguacil sigue la estela de Denoueix

Ha sumado 13 puntos en sus seis primeros partidos, por los 14 que sacó el francés en 2002 Los números de Imanol Alguacil al frente de la Real Sociedad siguen dando miedo. A pesar del traspiés de La Rosaleda, el triunfo en el Derbi vasco contra el Athletic ha devuelto a los txuri-urdin a la impresionante velocidad de crucero que llevan desde la inesperada llegada del técnico oriotarra al primer equipo donostiarra. Tanto que Alguacil tiene el segundo mejor comienzo de la era moderna de la Real de un entrenador, solo superado por el mítico Raynald Denoueix, cuya Real acabó, por cierto, peleando hasta la última jornada por el que hubiera sido tercero título liguero de la historia del club realista.

En sus seis primeros partidos al frente de la Real, Alguacil ha sumado la friolera de 13 de los 18 puntos que había en juego. Es algo impresionante. Ha ganado cuatro de esos seis partidos, ha empatado otro y ha perdido el mencionado antes en casa del Málaga. Esto quiere decir que éste arranque del oriotarra se ha quedado a solo un punto del inolvidable comienzo de Liga de la primera temporada de Raynald Denoueix al frente de la Real. El ‘Druida’, como era conocido el francés cariñosamente, sumó 14 puntos en seis partidos, ganando también cuatro partidos y empatando los otros dos. Esa es la diferencia, el partido perdido contra el descendido Málaga, ante que el Alguacil hizo muchas rotaciones, a pesar de lo cual no se arrepiente el de Orio.

A esto hay que añadir el tema goleador. La Real de Alguacil ha marcado 12 goles en seis partidos (2 por encuentro de media), mientras que ha recibido sólo tres, dejando la portería a cero en cuatro encuentros. Y la de Denueix marcó la escandalosa cifra de 17 goles, pero también encajó muchos más, 11 tantos. El equilibrio del que ha dotado Alguacil a su Real es digno de elogio. Un equilibrio que no ha dañado su capacidad atacante, porque con esos 12 goles marcados ha ayudado a que la Real sume 85 en toda la temporada, lo que supone el tercer mejor registro goleador en la jornada 35 en toda su historia. Ni aquella temporada del subcampeonato con Denueix marcaron tantos goles. Y todo eso ha provocado que la Real, sorprendentemente, vuelva a meterse de lleno en la pelea por Europa, porque se ha colocado a tres puntos del Séptimo cuando quedan nueve en juego. Complicado por el calendario, pero no imposible, porque el próximo viernes visita al Sevilla en un partido que puede ser el todo o nada para saber si de verdad hay opciones de meterse en Europa. Y a pesar de todos estos méritos, Imanol Alguacil no será el entrenador de la Real la próxima temporada, porque quiere volver al filial y esa es también la intención del club.