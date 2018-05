12.000 personas reivindican en el Primero de Mayo en Santander "pensiones dignas e igualdad"

Miles de personas han secundado la manifestación del Primero de Mayo convocada por Comisiones Obreras y UGT en Santander, donde los líderes de ambos sindicatos han exigido que se reparta la riqueza al tiempo que han amenazado, en caso contrario, con movilizaciones. Así, si no hay "reparto", habrá "conflicto", han advertido durante la concentración con la que han clausurado la marcha por las calles de la ciudad, en unos discursos en los que se ha 'colado' la "impresentable" sentencia de 'La Manada'.

De hecho, las intervenciones de los secretarios generales de ambas formaciones han estado precedidas de la lectura de una manifiesto de representantes del área de la mujer, que han mostrado su rechazo a la "crueldad de los que juzgan sin alma las humillaciones, el maltrato, la imposición de actos sexuales a una mujer y no ven en ello una agresión".

"No es abuso, es violación", han gritado a continuación, expresión que ha sido coreada por los participantes en la convocatoria -unos 12.000 según los organizadores, 3.000 de acuerdo con la Policía- que también han portado pancartas y carteles en los que podía leerse esa misma frase y otras como 'solo sí es sí' o 'vivas, libres, unidas por la igualdad', además de 'Tiempo de ganar', el lema que encabezaba la manifestación.

El primero ha rechazado la "impresentable" la resolución judicial -que no es firme y va a ser recurrido por las partes- tras la "barbarie" cometida por esa "banda", y ha lamentado que "a estas alturas" tengamos que "sentir vergüenza" ante un sistema que, a su juicio, "beneficia a violadores".

Y el segundo se ha mostrado convencido de que si la situación hubiera sido al revés, es decir, que la víctima fuese un hombre en vez de una mujer, entonces la sentencia habría sido "diferente". Sobre la pena, ha lamentado que a algunos de los cerca de 300 sindicalistas españoles encausados les piden los mismos o incluso más años de cárcel que "a los acosadores esos de Pamplona".

Al margen de este caso, las intervenciones de Sánchez y Carmona y los mensajes exhibidos por los manifestantes han exigido empleo "digno y de calidad", protecciones sociales para "todos" o un sistema de pensiones "serio, solidario y sostenible".

Estas reivindicaciones han sido escuchadas por dirigentes públicos que han participado en la marcha y la concentración del Primero de Mayo en la capital cántabra, desde la Plaza Numancia a los Jardines de Pereda, como la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, la titular de Sanidad, María Luisa Real, los líderes de los socialistas en la región y en la ciudad, Pablo Zuloaga y Pedro Casares, respectivamente, el diputado nacional del PSOE y candidato a las primarias del partido, Ricardo Cortés, o el parlamentario de Cs, Rubén Gómez, entre otros representantes.

REPARTO DE RIQUEZA O CONFLICTO

Las reivindicaciones de UGT y CCOO han desembocado, este 1 de mayo, en la advertencia de que "si no hay reparto de la riqueza entre los trabajadores, se endurecerán las movilizaciones y habrá conflicto".

"Si no cambian las cosas y el crecimiento sigue sin llegar a los trabajadores, se van a endurecer las movilizaciones en España porque tenemos muy claro que lo conseguiremos por las buenas o por las malas", ha avisado Carmona, que también ha "se confunde" el Gobierno "si piensa" que va a seguir "un año entero hablando" del conflicto catalán. "No vamos a perder otro año hablando de Cataluña", ha zanjado.

Mientras, Sánchez ha recordado que los dos sindicatos están "en un escenario de movilización general" y advirtiera de que "a las patronales y a los gobiernos que hay reparto o habrá conflicto". "Nos toca seguir luchando para que las reformas que se impusieron con la justificación de la crisis económica no vengan para quedarse", ha agregado al respecto.

EL PARCHE DE LAS PENSIONES

Ambos sindicalistas se han referido también al incremento de las pensiones incluido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, al que el líder de UGT se ha referido como "un conejo que se han sacado de la chistera que no resuelve para nada el problema".

"No queremos eso, queremos que el sistema público de pensiones sea solidario y sostenible y eso sólo se puede conseguir con un estudio riguroso de los ingresos y de los gastos y un equilibrio entre ambos", ha indicado al respecto, al tiempo que ha criticado un presupuesto que "una vez más no es garante con todos los territorios, en especial con los que han sido maltratados desde hace años".

Al repasar "los muchos motivos" para manifestarse en el Día Internacional del Trabajador, Carmona ha destacado la necesidad de derogar una reforma laboral "que sólo ha provocado bajos salarios, empleos muy temporales y precarios y que nuestros jóvenes estén obligados a marcharse de casa".

En paralelo, ha criticado "el deterioro de la protección social", la explotación laboral de nuevos formatos empresariales como las plataformas digitales o las empresas multiservicios, o que "el Gobierno no haya entendido nada" tras el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al haber reducido el presupuesto para el desarrollo de la Ley de Igualdad "de 200 a 80 millones de euros".

También ha reiterado la reivindicación de una Prestación de Ingresos Mínimos, por la que UGT y CCOO han presentado 700.000 firmas, y la necesidad de "desarrollar de una vez por todas" la Ley de Dependencia y dotarla de "los medios necesarios" para ello.

AVISO A EMPRESARIOS

Y tanto Carmona como Sánchez han avisado a los empresarios de las consecuencias de no desbloquear el Acuerdo de Negociación Colectiva y de no alcanzar un acuerdo inmediato sobre el aumento de los salarios "que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores". Según el primero, los empresarios "siguen empeñados en no repartir los excedentes empresariales entre los trabajadores", y cree que "no es admisible este escenario de bloqueo en pleno crecimiento económico".

Por su parte, el secretario general de CCOO ha subrayado que España crece cerca de un 3% por cuarto año consecutivo y que se haya "superado con creces la recesión". Así las cosas, a juicio de Sánchez dicho crecimiento económico "no puede ser sinónimo de precariedad laboral y pobreza salarial".