Pensiones, igualdad y salarios centran las protestas de la manifestación del primero de mayo

Bajo el lema “Es tiempo de ganar igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas” cerca de 400 personas han participado en la movilización de este primero de mayo.

Un día estivo para los trabajadores convocados en una movilización unitaria de UGT y CCOO pero que además quiere ser reivindicativa.

Las dos organizaciones exigen que las pensiones queden garantizadas por ley con una revalorización arreglo al IPC además de nuevas leyes que pongan fin a la lacra de la violencia machista. La marcha era presidida por la misma pancarta utilizada en la movilización del 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora. Manuel Sanz secretario general de Unión General de Trabajadores afirmaba que esto es una manera de protesta ante la sentencia de la Audiencia de Navarra en el caso de La Manada “en un estado de derecho, respetamos esta sentencia pero no la compartimos” para continuar diciendo que cuando una mujer dice no, es no “no fue un abuso, fue una violación” concluía Sanz.

La manifestación ha partido a las doce del mediodía del edificio de sindicatos hasta la plaza mayor donde se ha dado lectura a un manifiesto.

Cerca de 400 personas se han echado a la calle convocados por UGT y CCOO / Juan Martin

Creen los sindicatos que es el momento de u n reparto más justo de los beneficios que están obteniendo las empresas y denuncian la brecha salarial y la precariedad provocada por la reforma laboral. El responsable de Comisiones Obreras Alex Blázquez anunciaba nuevas movilizaciones para lograr los objetivos que se han marcado en esta movilización del día de los trabajadores.

Unión general de trabajadores concluirá este día festivo con un aperitivo para los participantes en la movilización y por su parte Comisiones Obreras orecerá una paella popular en la avenida del Acueducto poniendo fin a la jornada con el grupo No va más con versiones de los 70 y los 80.