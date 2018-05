Movilizaciones por un cambio de políticas

UGT y CC.OO han elegido el lema "Tiempo de Ganar" para salir a la calle este uno de mayo. "Si no hay un cambio de políticas la movilización irá al alza", aseguraba el secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey. "Hay que derogar la reforma laboral de 2013 y volver al ámbito de la negociación. La recuperación no será completa si no se recuperan los salarios", exigía desde CC. OO., Manuel Pina, minutos antes de que la manifestación partiera de la Plaza San Miguel. "Estamos viendo como la temporalidad bate récords, la contratación a tiempo parcial está siendo utilizada de manera generalizada, incluso en sectores donde nunca lo había sido. Eso es consecuencia de las políticas llevadas a cabo durante la crisis económica", añadía. Los sindicatos recalcan que los más jóvenes son quienes sufren estas circunstancias de una manera más marcada, aunque también las mujeres. Por eso reclamen poner estos aspectos sobre la mesa de negociación.

"Hay que luchar y seguir luchando por los mayores y por los jóvenes", explicaba a Radio Zaragoza una de las manifestantes. "Y también por las mujeres. Yo he tenido la suerte de trabajar en una factoría donde los derechos de ellos y ellas están equiparados. Pero hay muchas a quien eso no les pasa. Por eso hay que salir a la calle", añadía.

Las mujeres, protagonistas del 1 de mayo Pilar García Tras salir a la calle de manera masiva el pasado 8 de marzo, las mujeres han vuelto a ser protagonistas en la Jornada Internacional del Trabajo en todas la manifestaciones convocadas. Vivas, libres y unidas por la igualdad. Así reclamaban también su espacio ondeando banderas moradas, símbolo de la lucha feminista.

CGT y OSTA, CONVOCATORIA ALTERNATIVA

Cientos de personas han partido de la plaza Salamero en una protesta que ha concluido en la Plaza del Pilar y convocados por CGT y OSTA ."Unidad y lucha contra la explotación del capital", "renta básica de igualdad, herramienta contra el capitalismo" o "Luchemos juntas contra la desigualdad laboral y social", han sido algunos de sus lemas reclamando que acabe la discriminación laboral femenina y los sueldos bajos. "Nos venden la mejora económica. Son números. Realmente hay mucha precariedad, gente que está pasando hambre. puede haber más empleos , pero son precarios. La juventud no se puede independizar con algunos sueldos", señala Olga Belenguer, de CGT.

También la lucha contra los recortes y las pensiones bajas han centrado esta protesta.