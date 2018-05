200 personas secundan el Primero de Mayo más pasado por agua que se recuerda en Puertollano

Estaba todo dispuesto para un Primero de Mayo más festivo que en años anteriores, pero la lluvia dejó los preparativos en agua de borrajas. El persistente aguacero sobre Puertollano motivaba que los sindicatos suspendiesen la manifestación, no instalasen la barra de bebidas que habían contratado, y no volasen la mayoría de los globos. Tampoco asistía a la cita el vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, cuya presencia estaba anunciada. Sí actuaban los cantautores reclutados para la ocasión ante algo menos de dos centenares de personas, debidamente pertrechados bajo capuchas y paraguas. En sus mensajes, los secretarios provinciales de UGT y CCOO destacaban las históricas movilizaciones feministas y por unas pensiones dignas de los últimos meses, valorando el acuerdo alcanzado entre Gobierno central y PNV como una batalla ganada, pero aún no la guerra, en la medida que el problema no se resuelve, sino que se aplaza cuatro años. Juan Jiménez, UGT, José Manuel Muñoz, CCOO

Secretarios generales de UGT y CCOO, escuchando la actuación musical / Mario Carrero

Los líderes sindicales reclamaban igualmente una mejor redistribución de los beneficios empresariales de los últimos cuatro años, derogar la reforma laboral y que se reactive la negociación colectiva, apelando directamente a la patronal a que, literalmente, abandone la " cicatería" en una provincia en que muchos sueldos no llegan a los mil euros

La necesidad de que el Gobierno Central articule medidas que favorezcan la incorporación real de más mujeres al mercado laboral también ocupaba un lugar principal entre las demandas sindicales, en la medida que el 74% de los contratos parciales y precarios que se generan en nuestro país son para mujeres, y en paralelo, el ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy recorta en su proyecto presupuestario para el año en curso la partida para luchar contra la violencia de género de 200 a 80 millones

Pancartas por la igualdad en el 1º de Mayo / Mario Carrero

En caso de que sus reivindicaciones no sean atendidas, señalaban los sindicatos de clase,se intensificarán las movilizaciones y no se descarta, decían, llegar a la huelga general.