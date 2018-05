Las kellys insatisfechas con Clavijo

Las Kellys se han mostrado insatisfechas de su encuentro y de los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien se ha reunido con los representantes de la Plataforma por la Defensa de las Condiciones Laborales de las camareras de piso.

Después de departir con el jefe del Ejecutivo canario las condiciones laborales de este colectivo del sector hotelero, la vicepresidenta de las Kellys Unión Gran Canaria, Yesenia Saldaña, ha dicho a los medios de comunicación que después de conocer la postura Clavijo no se van "con un buen sabor de boca", aunque sí esperan tenerlo en la próxima reunión que mantendrán a finales del mes de junio.

"Queremos las soluciones reales que necesitamos y que llevamos mucho tiempo pidiéndolas y, de lo contrario, seguiremos nuestra ruta y buscaremos esas soluciones por un lado o por otro", ha agregado Saldaña.

La dirigente de las Kellys reclama sobre todo la eliminación de las cargas de trabajo a las que están sometidas las camareras de piso, la jubilación anticipada y el reconocimiento de las enfermedades laborales.

"Lo que nos han dicho en la reunión no son soluciones de momento", ha insistido Yesenia Saldaña, quien ha sostenido que el Gobierno regional tendría que "presionar un poco más" a las patronales para recortar la carga de trabajo porque, aunque no lo reconozcan, "ellas son las culpables de que estemos donde estamos hoy en día, reivindicando nuestros derechos".

Saldaña ha reconocido que el Gobierno está en el proceso de elaboración de una guía de trabajo, pero ha añadido que todo lo que las administraciones plantean a las kellys "tarda mucho, pero el trabajo es diario y nosotras necesitamos que esto no sea cuestión de uno o dos años, sino que necesitamos medidas urgentes y ya".

De no mediar soluciones, las camareras de piso advierten de que seguirán manifestándose y convocando huelgas para reivindicar sus derechos.

"Nos vamos sin compromisos firmes, como los que debíamos haber tenido en esta reunión, los queríamos y saber que nos iban a apoyar en todo... Y no fue lo que esperamos", ha concluido Saldaña.

Por su parte, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha dicho que la reunión fue "muy importante", y en ella el Gobierno ha trasladado todos los "compromisos y trabajos" que está desarrollando para el colectivo de las camareras de piso.

"Mantenemos el compromiso a terminar la guía de estudio de las cargas de trabajo que hacemos con las patronales y los sindicatos, para tenerla como muy tarde a finales de septiembre o primeros de octubre", ha subrayado la consejera de Empleo.

Por otro lado, el Ejecutivo mantiene su lucha en la mesa por la calidad del empleo en Madrid, en la que estamos cuatro comunidades autónomas, en la que se trabaja en la revisión del catálogo de enfermedades profesionales que, a su juicio, "son muy importantes en este sector, donde se dan por comunes enfermedades que son de la profesión".

"Estamos comprometidos con reforzar las labores de inspección ante las denuncias y situaciones de ilegalidades que se producen, a tener una comunicación fluida y a volvernos a ver en un par de meses para actualizar la información de cómo van progresando estos trabajos", ha añadido Valido.

Sobre la reivindicación de las kellys de que no se externalice la actividad principal de la empresa la consejera ha reconocido que hay una situación diferente en cada provincia canaria con este asunto, con convenios distintos, y que es algo que se ha traslado al Estado porque es de carácter legislativo.

"Esta situación en este momento es legal, que está permitido y que se ha trasladado -al Gobierno central- la posibilidad de que se impida la subcontratación de las camareras de piso", ha destacado Valido, quien ha recordado que en la última reunión de las kellys con Mariano Rajoy, "éste se comprometió a estudiarlo y a tratar de que se impida que eso se pueda hacer".

A su juicio, el Gobierno canario "tiene en su mano" reforzar las inspecciones laborales con campañas importantes en los lugares en los que se incumple la ley, diseñar la guía metodológica de cargas de trabajo y que su aplicación, y labores que corresponde a la presencia de Canarias en la mesa sectorial de Madrid, que revisa las enfermedades profesionales del colectivo.

