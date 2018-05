La antesala de una huelga general

Canarias también celebra el Primero de Mayo en la calle. la convocatoria de los sindicatos se iniciaba a las once en todas las islas, destacando las manifestaciones que partían en Santa Cruz de Tenerife desde la Plaza Weyler y en Las Palmas de Gran Canaria desde el Parque de San Telmo. Con el lema por la libertad, la dignidad, los derechos y las pensiones, y contra la precariedad y la pobreza. Para el secretario general de Comisiones Obreras canarias es el inicio de un año de movilizaciones que podría desenvocar en una huelga general si no se toman medidas contra la precariedad laboral o la recuperación económica no termina de llegar a las familias de los trabajadores.

Entre los colectivos que, además de los sindicatos, salieron esta mañana a la calle desde grupos feministas con la sentencia de la Manada presente, trabajadores del colectivo Mueve el Negrín o la Plataforma en defensa de las pensiones públicas. El portavoz Blas Padilla no se fía de la promesa vía enmiendas del PNV de subir las pensiones como el IPC, algo que ve como electoralista. el objetivo es que se cumpla la Carta Social Europea.