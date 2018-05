Dulce Xerach denuncia que sufrió abusos sexuales por parte de un político con "poder"

Los coletazos del movimiento #cuéntalo han llegado hasta Canarias. Esta tendencia generada a raíz de la polémica sentencia de La Manada ha sido trending topic durante días, después de que miles de mujeres se hayan animado a relatar en redes sociales sus experiencias de abusos sexuales o violaciones.

Un testimonio más es el de la exdigirente de CC, Dulce Xerach. En su cuenta de Twitter, la que fuera viceconsejera de Cultura del Gobierno canario, responsable de este área en el Cabildo de Tenerife y también parlamentaria, entre otros cargos, ha denunciado haber sido víctima de abusos sexuales en el año 1991 en Tenerife. Xerach asegura que "no fue sólo abuso sexual", si no "un abuso de poder continuado". Añade, además, que contarlo no ha sido sencillo puesto que quien lo hizo "aún tiene poder político" y le podría cerrar más puertas "de las que ya le cerró en su día".

A este #metoo a la española se han sumado otras personalidades como la escritora Laura Freixas, o la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.