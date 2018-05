La oposición acusa al PP de no “diferenciar” instituciones de partido

El Partido Popular desplegará toda su fuerza este próximo fin de semana después de haber recuperado el Ayuntamiento de la capital provincial tras ese pleno de investidura con el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte que dio la alcaldía a Luis Barcala. Al acto de partido en el parque de El Palmeral, el PP local está preparando la visita del presidente Mariano Rajoy al Ayuntamiento de Alicante.

Se están cerrando los flecos de una visita que, de producirse, sería la primera de un presidente de Gobierno al consistorio alicantino en la actual etapa democrática. El presidente Mariano Rajoy llegará a la estación término de ADIF en AVE y se trasladara, si nada cambia, inmediatamente al edificio del Ayuntamiento, según confirman fuentes de Alcaldía. Todavía están cerrando los pormenores de la visita y de momento, lo único que se tiene claro es que Rajoy firmará en el libro de honor. Invitada estará, aunque todavía no lo está, toda la corporación municipal.

La portavoz municipal, Mari Carmen de España ha valorado de "muy positiva" la visita de Rajoy y emplaza al gobierno central a trabajar junto con el consistorio de ahora en adelante.

Por su parte, los grupos de la oposición lamentan que la visita de Rajoy sea para celebrar que el PP ha conseguido una "alcaldía de rebote".

Los socialistas critican las prisas del presidente por visitar una ciudad que "hace años que no pisa", dice la portavoz Eva Montesinos. El acto en el Ayuntamiento es "sectario" porque no viene como presidente de todos los alicantinos, si no como presidente de un partido.

Para Guanyar, la visita de Rajoy también tiene un "fuerte pufo electoralista", según indica Miguel Ángel Pavón.

Desde Compromís, el portavoz Natxo Bellido, espera que Rajoy "venga a pedir perdón por los casos de corrupción vividos en el ayuntamiento de Alicante".

Mientras, Yaneth Giraldo de Ciudadanos piensa que la visita de Mariano Rajoy es "puro marketing" y que el PP debe condenar toda la corrupción del pasado al frente del Ayuntamiento de Alicante.