El Atlético Tomelloso, condenado a sufrir

El Atlético Tomelloso se complicó la vida un poco más y sufrirá hasta el final por el objetivo de la permanencia. El equipo de Darío acusó enormemente el desgaste físico del partido del pasado viernes y volvió a cometer errores del pasado; concesiones en defensa y nefasto en la pegada. El Villacañas, mientras tanto, tiró de practicidad y realizó un partido correcto donde la pegada fue su gran virtud. Y es que tres llegadas se convirtieron en dos goles para dejar noqueados a los auriverdes.

Crespo,el goleador de la jornada, abría la lata a los siete minutos tras finalizar perfectamente un pase de la muerte de la Vela. Veinte minutos más tarde, de nuevo Crespo, batía a Buyo en otra gran finalización. Ureña, en el segundo tiempo, metía a su equipo en el partido con un gol de penalti.

Mal primer tiempo

Pronto se le pusieron las cosas cuesta arriba al equipo auriverde. Concretamente, a los siete minutos cuando Loren Molinero se lio en la salida de balón y lo perdió. Lo aprovechó bien el Villacañas que tras un pase de la muerte de Vela, Crespo fusilaba a Buyo para hacer el0-1.Primera ocasión, primer gol. Cuestión de pegada.

Acusó físicamente el esfuerzo ante el Villarrubia y el Atlético Tomelloso no encontraba la manera de llegar a la meta de Rodri. Además, las imprecisiones eran cada vez más y pasado el ecuador de la primera parte llegaría un nuevo jarro de agua fría para los de Darío.Una internada por banda izquierda de Beamud se convirtió en un pase de la muerte que Crespo, en el segundo palo, la pegaba para hacer el segundo de la mañana. Era el 0-2. Segunda ocasión, segundo gol. Otra vez, cuestión de pegada.

De ahí al descanso, poco pudo hacer el equipo de Darío que mandó a calentar a varios de sus hombres en busca de lo imposible.

Con más corazón que cabeza

Tras la reanudación, dio entrada a Javi Fernández y Javi López en busca de la igualada, pero no terminó de llegar la reacción. A los diez minutos, Ureña era agarrado por Medina y el árbitro no lo vio, pero el asistente de Pérez Guimera pitó penalti. Ureña, desde los once metros, no fallaba y hacía el 1-2.

Ureña, el mejor de los suyos, lo intentó de todas las maneras con grandes pases en profundidad que no se terminaban de finalizar. Además, lo intentó con un par de lanzamientos lejanos, pero ni Ureña, ni Gascón ni Javi López fueron capaces de batir a Rodri.

Del posible 2-2 de Javi López se pudo pasar al 1-3 en una contra de libro del Villacañas que sacó Juanfri en línea de gol con Buyo ya batido. Lo intentó hasta el final el Atlético Tomelloso con más corazón que cabeza, pero el partido terminó con un 1-2 que condena a sufrir, un poco más, al Atlético Tomelloso.

INCIDENCIAS

Partido aplazado correspondiente a la Jornada 32 del Grupo XVIII de Tercera División disputado en el Paco Gálvez de Tomelloso ante unos 400 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones en una mañana fresca y apacible.