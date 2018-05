Abrir el melón por el preámbulo

"El pueblo vasco o Euskal Herria es un pueblo con identidad propia que se asienta en siete territorios en dos estados y tiene derecho a decidir su propio futuro". Así comenzaba el Estatuto político o Plan Ibarretxe, con un preámbulo, que no tiene el Estatuto de Gernika, pero sí la Constitución.

Los preámbulos son prólogos políticos que sirven para interpretar la voluntad de los redactores. Hoy la ponencia de autogobierno, que tras 4 años empieza a redactar las bases del futuro Estatuto, lo hará precisamente por ahí, decidiendo si incluye o no preámbulo y pactando su contenido. La clave está en que, como no tiene valor jurídico, se suele aprovechar para ciertas licencias, incluir expresiones de mayor alcance que el posterior articulado. En la campaña electoral, por ejemplo, los socialistas dijeron que podría ser aprovechado para reconocer explícitamente la nacionalidad del País Vasco. Podemos, EH Bildu también creen que ahí podría incluirse el carácter nacional y el derecho a decidir, pero, ojo, no sólo en el preámbulo.

Hay un antecedente que deberán tener en cuenta. La sentencia del Constitucional sobre el Estatut, que en su preámbulo proclamaba que Catalunya era una nación. El tribunal no lo declaró inconstitucional, pero dejó bien claro que carecía de eficacia jurídica.