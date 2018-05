Córdoba: "Es culpa de todos"

Iñigo Córdoba confesó este miércoles en Lezama el "sabor agridulce" con el que está terminando su primera temporada en el primer equipo del Athletic Club, al que ascendió a principios de curso y en el que lleva ya 38 partidos de un año decepcionante en lo colectivo.

"Tengo un sabor un poco agridulce de mi primera temporada. He podido debutar y tengo que agradecérselo a Cuco, pero en lo colectivo no han salido las cosas como queríamos", ha dicho el joven canterano, "muy agradecido" a José Ángel Ziganda. "No sé si estaría aquí si no estuviese él", aseguró.

Al respecto de su técnico, afirmó que le ve "fuerte" para acabar la temporada lo mejor posible, a pesar de lo decepcionante que está siendo y que ya no puede enderezar, porque el conjunto rojiblanco se ha quedado sin opciones europeas en un final de curso sin apenas mejoría con respecto a los meses anteriores.

"Es un grandísimo entrenador. Le encanta el fútbol y vive por y para el fútbol", apuntó Córdoba sobre Ziganda, aún asumiendo también que esta "no ha sido una buena temporada". "Igual que él igual no está contento con nuestra labor, nosotros tampoco estamos contentos con la labor que hemos hecho", reflexionó.

En esa línea, avanzó que la plantilla encara las tres últimas jornadas "con las ganas de dar un buena imagen, de cambiar el rumbo del equipo y de acabar de la mejor manera posible la temporada", tras un derbi ante la Real Sociedad en el jornada anterior que tampoco les salió bien. "Era un partido importante y no salió como queríamos, la Real fue superior", zanjó.

Aceptando el mal año del equipo, Córdoba defendió la actitud de los jugadores. "Podemos hacer partidos buenos malos, pero siempre queremos hacer bien las cosas".

En ese sentido "no" cree que sea difícil encontrar motivación para los tres últimos partidos. "Para mí personalmente es un honor vestir la camiseta del Athletic y para todos es un orgullo. No nos jugamos gran cosa en la clasificación pero vamos a intentar demostrar que somos el Athletic", adelantó.

"Somos futbolistas y sabemos que estamos expuestos, sabemos que la afición es crítica, pero nuestro trabajo no lo estamos haciendo bien", dijo, también, comprensivo con las críticas de al afición.

En lo personal, Córdoba (Bilbao, 13-03-1997) está "muy contento" con su nueva situación, la de canterano que se ha asentado en el primer equipo. Algo que comparte con Unai Núñez y que cree que puede "ser un ejemplo para los chavales de que se puede llegar al primer equipo". "Contento cuando he jugado y, cuando no, he intentado dar la vuelta a la situación y aprovechar los momentos", añadió.

"Sabemos que el Athletic está muy limitado y tira mucho de cantera. Nosotros, agradecidos a la oportunidad que se nos ha dado" y que espera que un día reciba su hermano Asier, tres años más joven y en el Juvenil de Honor del equipo rojiblanco. "A mi hermano le deseo lo mejor y ojalá pueda estar también aquí", deseó.