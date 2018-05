Fausto Tienza espera su momento

Fausto Tienza llegaba en el mercado invernal para reforzar el centro del campo tras la lesión para toda la temporada de José Mari. Después de no contar con minutos en Osasuna tardó en coger el ritmo y cuando lo hizo no tuvo suerte en su debut como titular. Fue, precisamente en Pamplona, donde formó con Garrido. La pareja no dio buen resultado y fue sustituido al descanso.

Ahora, le puede llegar de nuevo su oportunidad con la sanción de Garrido. Tienza es el hombre llamado a sustituirle en el partido de Albacete formando como pivote defensivo ya sea con Alex o con Abdullah. El jugador reconoce que "siempre quise ser importante en el equipo, pero hasta el día de hoy no lo he sido. Espero con muchas ganas tener esa oportunidad. Por una cosa u otra esa confianza no ha llegado. El Cádiz confió en mí en enero y yo intentaré ayudar lo máximo que pueda en estos cinco partidos que quedan". Aunque aún no sabe nada sobre si jugará en el Carlos Belmonte tampoco se le escapa que "el sustituto natural de Garrido soy yo, pero ya depende del mister y de lo que él decida".

La plantilla ya piensa en el partido del domingo en Albacete. Ahí Tienza tiene un viejo conocido ya que coincidió con su entrenador, Enrique Martí, y su cuerpo técnico en Pamplona. "Es un equipo un complicado a la hora de meterle mano. Utilizan una defensa de cinco jugadores, y arriba hacen daño a la contra".