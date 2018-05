Cristo Martín no volverá a jugar en todo el 2018

Malísimas noticias para el Fútbol Club Cartagena. Cristo Martín, tercer capitán albinegro, y uno de los pilares fundamentales del equipo líder del Grupo IV de Segunda División B, no volverá a jugar esta temporada, precisamente en el momento clave. Y no solo eso, sino que se perderá también la pretemporada y la primera vuelta de la temporada 2018-19. Se ha roto el tendón de Aqules del pie derecho y tendrá que pasar por el quirófano, en las próximas horas, tras lo cual necesitará una recuperación de entre ocho y nueve meses, por lo que no volverá a vestirse de corto en 2018.

El futbolista canario se ha lesionado en la sesión de entrenamiento de la mañana del miércoles, tras lo cual era trasladado al hospital, en donde se ha confirmado el diagnóstico inicial. Esta temporada ha jugado 34 partidos, entre Liga y Copa, 29 de ellos como titular, marcando dos goles. En total, en sus tres temporadas como albienegro, ha jugado 103 partidos y ha convertido 11 goles.

El jugador cartagenerista amplió su contrato en tres temporadas el pasado verano, por lo que tiene contrato hasta junio de 2020 y seguirá en la disciplina del club, por lo que su adiós no es definitivo.