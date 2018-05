Incertidumbre en la Banda Municipal tras suspender un concierto por la ausencia del director

El presidente de la Cofradía del Lledó, Ramón Vilaroig, pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón que le aseguren si van a poder actuar este fin de semana, después de que el director de la banda municipal avisara 6 minutos antes del concierto de este lunes con el Auditorio lleno de público de que no iba a acudir porque estaba de baja.

Nueva polémica en el Ayuntamiento de Castellón por la banda municipal de música. La tensión entre el director, José Vicente Ramón Segarra, y el equipo de gobierno estalló hace unas semanas después de que el director denunciara presiones y anunciara una querella contra la concejala de cultura, Verónica Ruiz y el concejal de seguridad, Toni Lorenzo, por acoso y prevaricación. Una situación por la cobertura de la plaza de director de la Banda de Música Municipal en comisión de servicios.

Este lunes se celebraba el concierto de la banda municipal por las fiestas de la Mare de Déu del Lledó, pero a seis minutos de empezar y con el Auditorio lleno, el director avisó por whatsapp de que no iba a ir porque estaba de baja médica. Tuvo que ser el presidente de la Cofradía del Lledó, Ramón Vilaroig quien diera explicaciones a los 400 asistentes.

Vilaroig asegura que los hechos ocurridos en estas últimas semanas no dan buena imagen de la banda municipal y pide al equipo de gobierno que les den una solución y que les aseguren que este fin de semana podrán actuar, ya que el sábado es la serenata y el domingo la procesión.

La concejala de cultura, Verónica Ruiz, no ha querido opinar sobre lo sucedido.

El portavoz adjunto del PP en Castellón, Juanjo Pérez Macián, asegura que en el concierto no había nadie del equipo de gobierno del Ayuntamiento, ni de PSOE ni de Compromís.

El presidente de la Cofradía Mare de Deu del Lledó cuenta que no saben nada del director, que no contesta a los whatsapp y que no les dijo en ningún momento que estaba de baja.