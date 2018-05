El eco del 1 de mayo nos recuerda a todos la necesidad de seguir con las reivindicaciones de la clase trabajadora para no perder derechos. Y digo no perder derechos porque estamos en un momento en el que no perderlos nos parece una victoria. Ya está bien. Los trabajadores hemos vivido diez años de ajustes, con pérdida de poder adquisitivo, reducción de salarios y aumento de carga de trabajo por el despido de compañeros. Si es necesario, se hace. Pero ahora las empresas, aquellas que puedan, deben hacer también un esfuerzo con sus trabajadores. Ha llegado el momento de recuperar lo perdido

